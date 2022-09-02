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「你健保卡被盜用」假警察詐騙老梗再現！　東港警成功阻詐

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李張姓婦人被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李張姓婦人被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮李張姓婦人，接獲新北市警洪警官電話，指稱有人持她健保卡盜領藥劑，要監督她戶頭內9萬元，等到檢察官逮獲嫌犯就將錢還給她，她感覺奇怪，到東港警分局求助，警方拆穿對方騙局，成功阻止她被騙，讓她很感激。

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳成功勸阻李張姓婦人被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所警員劉智佳，日前擔服值班勤務時接獲民眾李張婦人(79歲)稱其接到自稱新北市政府警察局的洪警官說有人偷她的健保卡去偷領藥，如果她不聽從該警察的指示去匯款9萬元讓他監管帳戶，否則就要讓他上法院吃官司，洪警官說待檢察官逮到該詐欺犯之後，就會將9萬還給她。

她心想怪怪的還是到派出所報案尋求協助，劉員全盤了解案情後向其表示此為常見的假檢警詐騙，成功阻止李女轉帳9萬元給假警官，並當場向其宣導165反詐騙三步驟:一聽、二掛、三查證，勿輕易相信假檢警或假客服來電加LINE等詐騙，提醒她細心查證，讓她很感激。

東港警分局長張世儒呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面文件通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，另外也要特別注意家中家人是否有外出後，突然返家拿取金融存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙。若對此類詐騙手法有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證或到派出所報案。

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