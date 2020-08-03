陳雅譽／館長自爆非法繁殖貓遭罰　未絕育最重罰25萬

▲網路名人「館長」陳之漢家中寵物貓疑似公貓結紮不完全，導致家中母貓懷孕，主動要求動保處對自己開罰。（圖／記者羅志華攝）

日前，網路名人「館長」陳之漢家中所飼養的寵物貓，疑似公貓結紮不完全，導致家中母貓懷孕，館長遂主動要求動物保護處對自己開罰。事件發生後，多數民眾才驚覺，原來要讓自家所飼養的寵物產子也需要申報，而不能私自繁殖。

前述要求特定寵物飼主必須先行申報始能繁殖之規定，來自於《動物保護法》第22條第3項但書規定，特定寵物（依「特定寵物業管理辦法」第2條規定，「特定寵物」目前指的只有犬及貓，但非僅限定於特定品種的犬或貓，包含米克斯犬或貓）飼主必須先依同法第19條規定，將特定寵物植入晶片並辦理寵物登記後，始能向直轄市、縣（市）主管機關申報，申報時並應提出繁殖管理說明（如寵物健康不適宜麻醉，或未來有繁殖需求；且說明在未申報繁殖前，飼主將採取何種措施預防特定寵物懷孕等等）後，主管機關才會同意免絕育。如飼主申請免絕育是為了繁殖，則除了免絕育申報外，亦須另為繁殖申報。

前述繁殖申報經主管機關同意後，繁殖有效期間為一年。故建議飼主可先申請免絕育，於計畫繁殖前再向主管機關申報繁殖需求。

多數民眾透過館長的新聞後，雖然知悉寵物繁殖亦須申報，但可能不了解應如何申報。如飼主有申報絕育或繁殖需求，則可於網上查詢「申報特定寵物免絕育及繁殖需求應注意事項」法規，法規中附件即有申報書可供下載，飼主再按申報書內容填載，並檢附相關文件即可。

如飼主未依法為寵物植入晶片，依《動物保護法》第31條第8款規定，主管機關可處飼主新臺幣3000元以上15000元以下罰鍰；如未向主管機關申報絕育或未申報繁殖需求而私自繁殖，則可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。罰金的數目對於一般受薪階級的飼主而言，也是一筆頗重的負擔，飼主不可不注意。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。