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社會 社會焦點 保障人權

疫情宅在家投資詐騙猖獗　上半年全台被騙人數暴增93%

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局指出，近來新冠肺炎（COVID-19）三級警戒延長，疫情升溫導致經濟受阻，加上民眾長時間待在家中導致接收詐騙訊息、來電頻率增加，歹徒透過社群網站散播投資訊息，抓準民眾想趁疫情封阻期間賺取額外收入、進行投資話術詐騙。刑事局統計今年上半年假投資被害人數較去年同期比較增加93.23%，被害人年齡以30-33歲為最多，詐騙手法以網路投資詐騙為最大宗，多以「虛擬通貨」、「外匯期貨」或「博奕遊戲」吸引民眾匯款詐騙。

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，歹徒使用假投資博弈詐騙手法經常利用包含臉書、YouTube或IG散布「防疫在家賺錢」「高獲利免出門」等吸睛內容。並透過LINE邀約被害民眾，再以提供投資平台網站、APP讓民眾操作，剛開始以1千元小額轉帳或超商繳費當作小額本金試做投資。

等到民眾上鉤，最初可在網站看到可觀獲利，歹徒再邀約投入更多本金，誘使被害人失慮加碼。等到被害民眾要領回獲利時，對方會要求扣取高額稅款或繳納鉅額保證金，後續網站或APP即無預警關閉，普遍個案損失都在數十萬元到百萬新台幣之譜。

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局5日對近期增加的投資詐騙提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局為防止民眾遭詐受騙，製作「防詐早安圖」透過簡單關鍵字或時事梗，希望民眾可以下載轉傳形成犯罪宣導，另外也透過165官網、臉書粉專定期公布最新假投資詐騙網站供民眾查詢。

警方近期也新增金管會及投信投顧公會網站「SITCA」連結（https://reurl.cc/a953KZ）提供民眾查詢。警方呼籲民眾勿輕易相信來源不明投資管道，切勿拿自己的荷包做試驗，民眾如果遭遇投資疑問請撥打165專線反查。

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