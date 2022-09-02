公車上外套蓋手性侵隔壁熟睡女大生　司機關門直接開到分局逮人

▲男子在公車上外套蓋手，撫摸隔壁熟睡的女大生大腿，之後更指侵得逞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多次在公車上性騷擾前科的新北市彭姓男子，日前搭乘公車時，又心癢難耐，靠近一名在座位熟睡的女大生，以外套蓋住手後，深入女大生下體，指侵得逞。女大生驚醒，大喊「不要」、「非禮」，司機隨即關上車門，開到分局逮捕彭男。最高法院審理後，將彭男判刑3年10月定讞。

判決指出，彭男自2012年起，就多次在公車上性騷擾，他當年曾被判刑10月定讞。2017年、2018年、2019年他又分別在公車上性騷擾，最後更被關進監獄中。不料彭男絲毫不知悔改，去年3月間又在公車上犯案。

他這次在晚間10點多，由西門町搭上624號公車，看見在後排座位中，一名20多歲的女大生小敏（化名），一人單獨坐在位子上，正在打盹。彭男認為有機可乘，隨即坐到小敏身旁；沒多久，就把外套蓋手，開始撫摸小敏的大腿。

小敏因為熟睡沒有反應，彭男色膽包天、惡向膽邊生，竟翻起小敏的長裙，開始撫摸小敏下體，最後指侵得逞。小敏驚醒後推開彭男並搖頭表示拒絕，但彭男竟不理會，繼續以手指侵入。小敏因恐懼在公車上大喊「不要」、「非禮」，司機聽聞後，趕緊關上車門，將公車直接開到新店分局安康派出所前，等警察上車活逮彭男。彭男遭提起公訴。

一審法院審理後，將彭男重判5年。案經上訴，高院二審審理時，彭男辯稱僅有撫摸小敏，並未侵入，只構成強制猥褻罪；但高院根據小敏的供詞以及其他客觀證據，還是認定彭男有罪，但改判有期徒刑3年10月。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。