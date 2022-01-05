陳雅譽／婚宴蟑螂沒法度？白吃白喝將揹五年以下刑責

▲婚宴蟑螂並非無法可管，他們可能成立《刑法》第320條之竊盜罪或《刑法》第339條之詐欺罪。（圖／CFP）

近日某網友在「鳳山人在地大小事」中PO文表示：元旦在餐廳舉行婚宴，來了一名大家都不認識的男子，且上菜沒多久就急著打包，離開前甚至還拿走一支沒開封的威士忌，嚴重破壞新郎精心籌備的婚宴氣氛。氣的新郎在臉書社團分享令人氣憤的經驗。

或許在婚宴、活動場合中，多多少少會有這種抱持著貪小便宜心態，利用現場人多、事情雜，主辦方或者主人家可能無暇顧及現場狀況，因此混入他人餐宴中吃吃喝喝，一旦被識破，低調一點的可能先藉口自己是抱持著同慶的心態，再倉皇離去；高調者的可能就當場大鬧，像過去新聞報導過的母女檔「婚宴蟑螂」便是如此，嚴重影響新人心情。

然而，不論「婚宴蟑螂」是否在遭人識破後低調離席，其入席享用餐點的行為都可能要擔負刑事責任；最可能成立的罪責即是《刑法》第320條之竊盜罪或《刑法》第339條之詐欺罪。

《刑法》竊盜罪及詐欺罪的條文在犯罪行為人之犯意上都相同規定：為自己或他人不法所有之意圖。但是在客觀行為上，詐欺罪之犯罪行為人必須要有施用詐術的行為，使得他人誤信謊言而陷於錯誤，行為人才有辦法藉由詐術來取走他人的財物或獲取利益；但是竊盜罪則是犯罪行為人直接將財物取走，沒有施詐。「婚宴蟑螂」如果有向接待人員佯稱自己是新人親友，使接待人員陷於錯誤而獲准入席，進而享用婚宴餐點、酒水，就屬於詐欺罪。反之，「婚宴蟑螂」如果直接進入婚宴場所享用餐點，接待人員雖然看見了，但怕得罪賓客而未主動詢問身分，因「婚宴蟑螂」沒有施用詐術，直接地將餐飲取走享用，那麼所觸犯的罪名就屬於竊盜罪。

某些「婚宴蟑螂」之所以一犯再犯，心態上可能覺得，縱使被發現也不過只要道個歉或說句弄錯了就可解套，畢竟在一個大家開心愉快的場合不太會有人認真追究，因此食髓知味。但不論竊盜罪或是詐欺罪，依據《刑事訴訟法》規定，都屬於公訴罪，也就是不需要被害人向檢警人員報案、提出告訴，檢警人員均可依據公權力予以立案調查、偵辦。尤其現今婚宴場所中，賓客彼此錄影、拍照的機會甚多，縱使當下不予追究，事後調閱錄影畫面仍可循線追查，此時「婚宴蟑螂」要面臨的就是5年以下的有期徒刑，實在得不償失。

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。