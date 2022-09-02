介紹生意不成直接擄人！開山刀押囚水產男　他狂call借20萬贖身

記者黃宥寧／台北報導

假糾紛真勒索！北市士林區楊姓男子因婉拒張姓友人介紹水產生意給他，張男竟跟林姓老大「告狀」，林嫌認有利可圖，率小弟將楊男及其女友囚禁在水產店內痛毆，逼楊拿出20萬，並手寫簽假「借據」。楊與女友脫困後，立刻報案。士林分局警日前持拘票，兵分多路，將林男等5人拘提到案，依組織犯罪等罪移送士林地檢署偵辦。

▲林嫌主嫌指揮旗下小弟持刀械、棍棒到被害人住家討50萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，27歲楊男是士林區某水產店員工，與張姓友人（27歲）熟識多年，但他疑拒絕張男介紹生意，張男因此惱羞，憤而跑去跟林姓老大（44歲）告狀，林男認為可以敲詐一筆，因此在了解楊男生活作息後，糾眾到他家，索討50萬賠償金，楊男覺得莫名奇妙因此拒絕。

有妨害自由、重利等前科的林嫌不甘心，再次指揮旗下小弟持刀械、棍棒等赴水產店賭人，趁店打烊將楊男及其女友關在店內，以徒手毆打、逼迫楊男拿出錢來，楊男只好打給2名友人求救，並將20萬匯到林嫌指定帳戶，林嫌看到錢入帳後，逼楊男寫下2張假借據：「借款五萬元，因無法使用個人帳號，因此請友人轉入款項5萬元，已還清」、「借款15萬元，因無法使用個人帳戶，因此請友人轉入款項15萬元整，總共分2筆75000元整匯款，已還清」。

▼楊男被迫簽下假借據。（圖／記者黃宥寧翻攝）

林嫌見錢入帳後，立刻帶著小弟閃人，楊男也帶著許姓女友赴派出所報案。警方發現林嫌為首的不良幫派組合，具有脅迫性、暴力性、組織分工縝密，因此在8月31日見時機成熟，持檢方核發拘票，兵分多路在新北地區順利將集林嫌等5人拘提到案。

▲林嫌坐小弟駕駛的進口車前往楊男工作的水產店 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，林嫌於警政系統，雖無註記涉黑幫，但他與北聯幫過從甚密，全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署並擴大偵辦中。