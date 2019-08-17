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她用情太深…要匯20萬至義大利幫「網友」遭阻　最後看清了

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▲▼台北市文山區玉山銀行木柵分行與警員吳康、陳南岳合力攔阻匯款詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲行員與警員合力攔阻一起匯款詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市文山區玉山銀行木柵分行8月初中午，一名68歲董姓女子想匯款新台幣20萬元至義大利，行員驚覺有異，一面了解一面報警，但董女起初還不相信自己遇到詐騙，甚至上演聲東擊西戲碼，等警員離去後又接二連三回到銀行要匯款，所幸警方與行員的極力攔阻，董女才真正打消匯款念頭。

木柵派出所警員吳康、陳南岳獲報到場後，董女先稱20萬是為公司老闆購買機具使用，但後又稱要匯給國外親戚，說詞反覆不一，經警員與行員查證下，才知董女是要匯款給經網路認識的一名素未謀面網友，同時也請董女出示LINE對話紀錄，便更加確定此為感情詐騙無誤！

警方向董女表示，詐騙集團擅長利用人的好奇心態及寂寞單身者對感情的渴望，然後製造外貌姣好的虛假身分哄騙受害人匯款。雖然董女一開始半信半疑，還不死心地三番兩次到銀行堅決匯款，所幸員警和行員的關心與及時攔阻，董女才接受她遇到騙子的事實，並將該筆鉅款回存銀行，同時也深表感謝員警和行員幫她守住了這筆辛苦錢。

▲▼台北市文山區玉山銀行木柵分行與警員吳康、陳南岳合力攔阻匯款詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

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