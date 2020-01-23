吳景欽／發展太空科技前先立法　以日本《宇宙基本法》為例

▲我國逐漸發展太空科技，就得先從太空基本法，這種屬於地基的法制工作開始。（圖／pixabay）

台灣第一家太空科技公司租下養蝦場以來為火箭的試射，卻引發違反土地使用的疑義。面對如此的新創科技與產業，勢必得有新的法律制度為配合，這也是今年新國會必須正視的問題。

惟於此次選舉，似僅有時代力量提出制訂《太空法》的構想，其他政黨，尤其是兩大黨，卻未有此方面相關政策與論述，就凸顯此次選舉於政策、政見的提出與辯論，實是少之又少。更重要的是，就算要制訂《太空法》，但到底要規範什麼內容，也會是個問號。

現今於亞洲，發展太空科技的國家，如中國、印度、南韓，甚至是北韓與伊朗，已逐漸增加中，但仍以日本為最早，也多用於商業用途，故有關太空立法，自然也以日本最早出現。而日本發射人造衛星，雖早在1970年代，但真正的立法規範，卻要到21世紀才出現。

而就目前日本的太空立法，有於2002年通過的《獨立行政法人宇宙航空研究開發機構法》、2008年通過的《宇宙基本法》及2016年通過的《人造衛星發射及其管理法》。而這其中，自然以《宇宙基本法》為最重要與最上位的規範。

《宇宙基本法》的目的，自然是在因應太空競爭的時代，內國如何有效開發宇宙的整體性計畫。而這種開發計畫除了必須符合國際法的要求外，也必須是立於日本《憲法》第9條的「和平主義」的精神；這也代表，日本的宇宙開發，於現階段，排除了有關軍事用途的目的。不過，根據《宇宙基本法》第3條，雖將提升國民生活列為最上位的目標，但其中也包括國家安全的保障，再加以太空科技，似乎難與軍事運用為切割，再加上《美日安保條約》之故，所謂和平使用的太空發展，就很容易落入宣示性。

而《宇宙基本法》除了在第一章宣示，諸如：和平使用、發達國民生活、產業振興、國際協力與環境考量的基本原則外，於第二章就進一步列出宇宙開發的基本政策。而此基本政策，最主要是關於人造衛星，甚至是太空探查技術的自主研發，且為了有效分散國家的負擔，以及基於產業振興的考量，扶植民間企業發展太空事業，就為基本法相當重要的主軸。

也就是說，太空事業不能、也不可能是由國家獨占，必須是公私協力的努力成果，而為了達到此目的，就得確保有足夠的人才，致得課予國家對於相關教育的推動。

至於太空科技的發展，畢竟屬於極為複雜且多元的事業，為了避免多頭馬車與有限資源的浪費，《宇宙基本法》也要求政府必須規畫「太空基本計畫」，且為了有效落實基本計畫，基本法也明文必須於內閣府設立「太空開發戰略本部」，並以首相為本部長、官房長官為副本部長，可見日本對於太空事業發展的極度重視。

不過，日本的《宇宙基本法》畢竟僅是一種基本架構式的立法，目的在宣示太空開發的基本原則。故在此法的最後一章，即要求政府必須在基本法的框架下，儘速完成相關具體法律的制訂與整備，才足以迅速推動太空科技的發展。而我國現今，既然要發展太空事業，實就得先從太空基本法，這種屬於地基的法制工作開始。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。