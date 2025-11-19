　
    • 　
>
更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節　東森集團助更生再獲獎！

更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節　東森集團助更生再獲獎！

▲▼更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節，東森慈善基金會執行長關杰玲代表領獎。（圖／更保台北分會提供）

▲東森集團助更生再獲獎，東森慈善基金會執行長關杰玲（中）代表領獎。（圖／更保台北分會提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟熱心公益，近年來更因為扶助更生人，而多次獲得更生保護會頒獎表揚。其中更生保護會台北、士林、新北三個分會，於19日舉行「第80屆更生保護節」慶祝活動，也再度頒獎表揚「東森社會福利慈善基金會」，讓東森集團榮譽再添一筆。

本次更保北部三分會的活動於19日，假台北凱達大飯店宴會廳舉行盛大的慶祝大會。此次活動以「閃耀 80 溫暖有感 以愛復歸」為主題，意在感謝社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，並推廣更生保護的理念，鼓勵民眾積極參與更生保護服務，攜手共創社會祥和。

▲▼更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節，東森集團助更生再獲獎！法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝。（圖／更生保護會台北分會提供）

▲更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節。（圖／更生保護會台北分會提供）

本次慶祝大會中，法務部長鄭銘謙率領最高檢察署總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人更生保護會董事長張斗輝、臺北地方檢察署檢察長王俊力、新北地方檢察署檢察長郭永發、士林地方檢察署檢察長張云綺，以及三個分會的主任委員，親自到場共襄盛舉。

▲▼更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節，東森集團助更生再獲獎！法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝。（圖／更生保護會台北分會提供）

▲法務部長鄭銘謙親自到場祝賀。（圖／更生保護會台北分會提供）

大會首先頒獎表揚熱心協助更保推動業務之團體與個人，「東森社會福利慈善基金會」本次也再度獲獎。更生保護會指出，獲獎的團體與個人，以愛、接納與關懷為基礎，鼓舞服務人員發掘更生人之潛能，讓更多的階層能接納更生人及其家庭，凝聚共識再出發，期能創造社會祥和。

活動最後為「閃耀 80 溫暖有感 以愛復歸」啟動儀式。鄭銘謙等首長均上台、手持燈泡型蠟燭，指向中間80週年生日蛋糕道具。80週年生日蛋糕道具的「80」兩字內含許多小燈泡閃閃發光，呼應活動主軸「閃耀80 溫暖有感 以愛復歸」。透過點蠟燭的方式，象徵著走出黑暗，點亮重生的力量，呼籲社會共同參與更生保護行列，幫助更生人重返社會，建立穩定生活，開創嶄新的未來。

▼更生保護會董事長、台高檢檢察長張斗輝致詞。（圖／更生保護會台北分會提供）

▲▼更保北部三分會歡慶第80屆更生保護節，東森集團助更生再獲獎！法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝。（圖／更生保護會台北分會提供）

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北市新莊區蔡姓男子，2023年11月間要求王姓女友在網路上，約出少女小薇（化名），前來家中一同飲酒。多杯黃湯下肚後，小薇裝睡，沒想到蔡男與女友，竟以按摩棒、手指，聯手性侵小薇。小薇事後報警，一審將蔡男判刑4年、王女判刑2年緩刑4年。蔡男上訴第二審，高等法院駁回上訴，仍將他判刑4年。

關鍵字：

法律人權更生人王令麟東森集團更生保護會張斗輝鄭銘謙蛋糕

