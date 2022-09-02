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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北桃園2市成民進黨勝選指標　綠估「這局面」蔡英文恐辭黨主席

▲▼民進黨全代會,蔡英文主席與行政院長蘇貞昌帶領所有縣市長候選人以及現任執政縣市長同台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨先前在全代會喊出「團結台灣，顧好未來」競選主軸。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

隨著縣市候選人完成登記，年底地方選舉氣氛加溫，民進黨不設定幾席勝選的目標，而是鎖定力拚光復的台北市，以及選情膠著的執政縣市尤其是桃園市為主要戰場。一名綠營公職就指出，台北市、桃園市是黨關鍵勝選指標，倘若「台北贏」就是民進黨贏，「台北輸、桃園贏」則維持平盤，但若兩市都落敗，代表民進黨大輸，身兼民進黨主席的總統蔡英文恐得辭黨主席，這將牽動2024總統初選前黨內勢力消長。

黨內人士分析，相較2018年地方選舉整體情勢，當時蔡政府施政滿意度跌至就任後谷底，滿意度25.5%、不滿意度高達67.3%，如今蔡英文施政滿意度超過5成，民眾對民進黨政府整體支持度「OK」，且今年有多個縣市面對實質「三腳督」局面，包括非執政的台北市、苗栗縣、澎湖縣，以及執政縣市新竹市，在結構上對民進黨有利，但氛圍一定是「撐到最後」，不會在選戰初期就「全壘打」。

另有民進黨立委評估，現在執政縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣選情穩定，而台北市、桃園市、新竹市、基隆市則有機會勝選，他認為整體而言「保4搶4」是此次選戰關鍵。據了解，黨中央對於設立目標一事，早已提醒不會設定「保幾席、搶幾席」的口號。

此外，對於選情受較受矚目的縣市，黨內人士表示，受到全國關注的台北市長選戰，民進黨候選人陳時中組織「立委級」團隊，選戰策略安排非常老練，近期拋出政策訴求很有節奏感，凝聚綠營支持度外，他積極透過觸及次文化的行程拓展婦女及年輕選票，例如近期夜衝同志酒吧、跳街舞等，這也反映在其民調支持度變化上；至於新北市長選戰，民進黨候選人林佳龍面對強敵市長侯友宜，整體競選氣氛和地方整合不錯，未來可繼續拋出讓民眾有感的話題，例如交通部長任內為新北市爭取的建設。

對於桃園市選情，經歷新竹市前市長林智堅退選、前立委鄭寶清參選風波，該人士分析，民進黨候選人鄭運鵬接棒整隊速度快，這週國民黨候選人張善政遭爆研究報告涉抄襲，誠信問題會受到重視，除了現任市長鄭文燦處理基層組織的能力外，鄭運鵬自身議題設定能力也不需要擔心，黨內亦評估，鄭寶清不會有綠營選票的效益。

新竹市方面，黨內人士指出，在林智堅退選桃園市長後，新竹市的選舉將回到兩面向：民進黨候選人沈慧虹是否有能力當市長的角色？林智堅市府團隊過去8年的政績是否被新竹市民肯定？另對台中市長選戰，該人士表示，選戰才剛剛開始，民進黨候選人蔡其昌前段時間把地方行程跑過一輪，最近也逐漸加強議題能量。

值得一提的是，對於苗栗縣、澎湖縣兩個因為藍營分裂造成「三腳督」局面的縣市，該人士指出，黨部評估苗栗縣選情是「後勢可期」，包括黨秘書長林錫耀、候選人徐定禎都期待可多加強，未來會由「18歲公民權」公民複決倡議及青年部活動等方向補強，此外，黨部也認為澎湖縣候選人陳光復需要更多戰力支援，局面對民進黨有利。

 
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