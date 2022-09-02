台北桃園2市成民進黨勝選指標　綠估「這局面」蔡英文恐辭黨主席

▲民進黨先前在全代會喊出「團結台灣，顧好未來」競選主軸。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

隨著縣市候選人完成登記，年底地方選舉氣氛加溫，民進黨不設定幾席勝選的目標，而是鎖定力拚光復的台北市，以及選情膠著的執政縣市尤其是桃園市為主要戰場。一名綠營公職就指出，台北市、桃園市是黨關鍵勝選指標，倘若「台北贏」就是民進黨贏，「台北輸、桃園贏」則維持平盤，但若兩市都落敗，代表民進黨大輸，身兼民進黨主席的總統蔡英文恐得辭黨主席，這將牽動2024總統初選前黨內勢力消長。

黨內人士分析，相較2018年地方選舉整體情勢，當時蔡政府施政滿意度跌至就任後谷底，滿意度25.5%、不滿意度高達67.3%，如今蔡英文施政滿意度超過5成，民眾對民進黨政府整體支持度「OK」，且今年有多個縣市面對實質「三腳督」局面，包括非執政的台北市、苗栗縣、澎湖縣，以及執政縣市新竹市，在結構上對民進黨有利，但氛圍一定是「撐到最後」，不會在選戰初期就「全壘打」。

另有民進黨立委評估，現在執政縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣選情穩定，而台北市、桃園市、新竹市、基隆市則有機會勝選，他認為整體而言「保4搶4」是此次選戰關鍵。據了解，黨中央對於設立目標一事，早已提醒不會設定「保幾席、搶幾席」的口號。

此外，對於選情受較受矚目的縣市，黨內人士表示，受到全國關注的台北市長選戰，民進黨候選人陳時中組織「立委級」團隊，選戰策略安排非常老練，近期拋出政策訴求很有節奏感，凝聚綠營支持度外，他積極透過觸及次文化的行程拓展婦女及年輕選票，例如近期夜衝同志酒吧、跳街舞等，這也反映在其民調支持度變化上；至於新北市長選戰，民進黨候選人林佳龍面對強敵市長侯友宜，整體競選氣氛和地方整合不錯，未來可繼續拋出讓民眾有感的話題，例如交通部長任內為新北市爭取的建設。

對於桃園市選情，經歷新竹市前市長林智堅退選、前立委鄭寶清參選風波，該人士分析，民進黨候選人鄭運鵬接棒整隊速度快，這週國民黨候選人張善政遭爆研究報告涉抄襲，誠信問題會受到重視，除了現任市長鄭文燦處理基層組織的能力外，鄭運鵬自身議題設定能力也不需要擔心，黨內亦評估，鄭寶清不會有綠營選票的效益。

新竹市方面，黨內人士指出，在林智堅退選桃園市長後，新竹市的選舉將回到兩面向：民進黨候選人沈慧虹是否有能力當市長的角色？林智堅市府團隊過去8年的政績是否被新竹市民肯定？另對台中市長選戰，該人士表示，選戰才剛剛開始，民進黨候選人蔡其昌前段時間把地方行程跑過一輪，最近也逐漸加強議題能量。

值得一提的是，對於苗栗縣、澎湖縣兩個因為藍營分裂造成「三腳督」局面的縣市，該人士指出，黨部評估苗栗縣選情是「後勢可期」，包括黨秘書長林錫耀、候選人徐定禎都期待可多加強，未來會由「18歲公民權」公民複決倡議及青年部活動等方向補強，此外，黨部也認為澎湖縣候選人陳光復需要更多戰力支援，局面對民進黨有利。