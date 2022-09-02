彰化縣長藍綠外有神祕第三人登記！他最後一刻籌到保證金　

▲蕭仁正以無黨籍登記彰化縣長。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大選將至，今天登記截止日，彰化縣有現任藍營縣長王惠美、綠營現任立委黃秀芳角逐大位，相較於王、黃的高知名度，另外有一名蕭仁正(68歲)以無黨籍登記，今天下午他現身縣選委會補齊證件，他表示對現行各方面都很不滿，即便當選機率只有0.01也要參選，希望幫助女性以及毛小孩。

蕭仁正住在埔心鄉，是一名生意人，臉書上大頭照則是放上狗圖片，臉書2千多名好友90%全是女性，令人感到非常神秘又好奇，蕭仁正說他為了浪浪、為了女性同胞一定要搶下這一席。

蕭手持手寫《我的神聖使命》參選公告文稿說，他年輕時曾參加地方選舉，他的家人雖不希望他出來參選縣長，但因為他對現行政府、縣政、司法及警政都不滿，縣長登記選舉經費也是籌來的，由於他有很多民間團體及宗教友人，都支持並認同看好他的參選理念，接下來他會在網路平台宣傳他的理念。

蕭仁正說，現在的政府完全沒進步，尤其有一天他在地檢門口，看到有一個媽媽提著皮箱帶著3小孩坐上計程車，這樣的畫面讓他感到悲哀，只要讓他當選，一定要保護全國的女性，讓家暴、霸凌案走入歷史，作為女性的娘家依靠，另外更要讓肢障或受虐的毛小孩及寵物們，未來死亡後火化都能一條龍處理，若是資源經費不足，也能透過參選理念，使得更多人認同並得到援助。