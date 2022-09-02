快訊／羅智強：考慮投入2024總統大選

▲羅智強在臉書宣布，鄭重考慮2024年參選總統。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨台北市前議員羅智強2日晚間投下震撼彈，在臉書透露「鄭重考慮，參選總統」。他說，目前已經飛抵美國西雅圖，正式開啟美國行，同時鄭重思考要不要參選2024年總統大選，最晚9月4日周日會在舊金山跟大家報告。

羅智強表示，這次訪美除了感謝僑胞、傾聽海外聲音，對他個人而言，還有一件非常重要的事，就是好好思考下一步，因為台灣正值「民主崩壞、兩岸兵凶、人民痛苦」的時候，他該怎麼做才能為台灣民主大局作出貢獻？「參選總統就是其中一個關鍵選擇」。

羅智強說，前陣子他退出、成全桃園市長選戰，黨內同志高金素梅送給他一句話：「走進群眾，聽見人民的痛苦，看見人民的需要，你就會找到自己的方向」，給他很大啟發，所以他從桃園走到花蓮，一路走了32天、620公里、78萬步。

羅智強透露，一路上他遇到一位媽媽抱著他哭訴「擔心下一代茫茫的未來」，也遇到學生緊握他的手說「年輕人並非都認同執政黨的霸道，很多人只是害怕被霸凌，敢怒不敢言」，還有海產店老闆感慨「馬總統執政時，這附近有三家生意鼎旺的海產店，遊覽車絡繹不絕，現在，二家關了，剩我一家改賣便當勉強支撐...」

羅智強說，這段旅程下來，他聽到好多好多的故事、好多好多的心聲，所以他一直問自己「我要做什麼？我該怎麼做？後天，我會在舊金山向大家報告。」

▼羅智強在臉書表示，鄭重考慮參選總統。（圖／翻攝自臉書／羅智強）

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