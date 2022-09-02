教宗想續簽《梵中協議》、缺席挺台聲明　蔡英文今晚派陳建仁訪教廷

▲前副總統陳建仁。（圖／文大提供）



記者陶本和／台北報導

教宗方濟各7月份時接受外媒專訪時承認，《梵中協議》並「不理想」，並表態仍希望北京能盡快續簽；此外，8月底時，我國14個友邦中，唯二沒有針對台海及區域和平發表聯合聲明的國家，就包括教廷。特別的是，總統蔡英文2日則特派前副總統陳建仁出訪教廷，出席先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。

教宗方濟各（Pope Francis）7月份接受路透社專訪時表示，《梵中協議》並「不理想」，但仍希望北京能盡快續簽。在訪談中，教宗為這項協議辯護，稱外交是找到「可能的方式，而不是理想的方式」，並表示任命中國主教進度緩慢是由於「中國模式」。

至於所謂的《梵中主教任命臨時協議》，是於2018年9月簽訂，協議細節從未對外公布，外界僅知這項臨時性協議每兩年更新一次。

在此同時，外交部於8月25日官方臉書帳號發文中，我國14個友邦，有12個友邦國針對維護台海及區域和平穩定發表聯合聲明，其中獨缺宏都拉斯以及教廷。

不過，教宗方濟各將在9月4日於梵蒂岡，主持先教宗若望保祿一世（Pope John Paul I）榮列真福品大典。總統蔡英文特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典。

總統府發言人張惇涵表示，特使團將於台灣時間2日深夜啟程，預計將於9月3日抵達梵蒂岡，展開至9月11日，為期9天的訪問行程，包括：團員、隨員及隨扈共計6人。

張惇涵說，陳建仁伉儷除出席9月4日之大典外，9月5日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等，就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷深入交換意見。

張惇涵表示，陳建仁不僅是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事；因此，陳建仁此行也將於9月7日至9月10日，出席教廷宗座科學院理事會議及院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。