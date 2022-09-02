地方選舉登記截止！縣市長、議員、18歲公民權　1126一決雌雄

記者陳家祥／台北報導

2022年底選舉腳步接近，相關縣市長、議員參選人的登記在2日截止，後續資格審查無誤後，將在11月26日一決雌雄。根據中選會統計，此次地方公職人員選舉的選舉人數近1930萬，預計將選出9類、共1.1萬名地方公職人員。此外，《中華民國憲法》增修條文增訂第1條之1條文修正案，也就是俗稱的「18歲公民權」也將在同日登場，門檻高達「965萬同意票」，需要各黨派動員才有機會達成。

根據中選會規劃的流程，9月2日停止受理候選人登記申請後，將在10月14日前審定候選人名單，並通知抽籤，並於10月21日進行抽籤決定號次。之後，將在11月10日公告直轄市長選舉候選人名單；直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單，則將在11月15日公告。

接著在11月11日到25日期間，辦理直轄市長選舉公辦政見發表會；直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員等，則將在11月16日至11月25日 辦理選舉公辦政見發表會。

11月22日前公告選舉人人數，11月26日進行投票、開票，12月2日前審定並公告當選人名單，最後於12月16日前發給當選證書。

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）



選舉人數近1930萬 選出9類共1.1萬位地方公職人員

中選會主委李進勇表示，本次選舉共有9種地方公職人員選舉，包括「直轄市長」、「直轄市議員」、「縣（市）長」、「縣（市）議員」；以及「鄉（鎮、市）長」、「鄉（鎮、市）民代表」、「直轄市山地原住民區長」、「直轄市山地原住民區民代表」、「村（里）長」。

投票時間部分，定於111年11月26日星期六舉行投票，投票時間從上午8點起至下午4點為止。根據中選估算，選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員。

18歲公民權投票同日登場 門檻「965萬同意票」難度高

另外，簡稱為「18歲公民權」的《中華民國憲法》增修條文增訂第1條之1條文修正案，也將與地方公職人員選舉同日舉行投票。

李進勇表示，此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。

根據規定憲法增修條文的規定，該修正案須先公告半年，再經全國公民投票複決，「有效同意票超過選舉人總額半數」，才算正式通過；中選會8月中旬公布的選舉人數近1930萬人，換算下來，需有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才能正式成立。

另外，中選會指出，憲法修正案公民複決第1案意見發表會或辯論會將自111年11月12日起至11月22日期間，於全國性無線電視頻道舉辦5場，由立法院代表正方，相關政府機關或依公投法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方，各場次日期、時間如下：

一、 第1場次：111年11月12日（星期六）19點。

二、 第2場次：111年11月15日（星期二）15點。

三、 第3場次：111年11月17日（星期四）10點。

四、 第4場次：111年11月19日（星期六）15點。

五、 第5場次：111年11月22日（星期二）19點。