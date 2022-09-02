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2022九合一選舉登記截止　新竹縣長5人角逐大位　

▲2022九合一選舉、新竹縣、選委會。（圖／新竹縣選委會提供）

▲新竹縣選委會公布2022九合一登記參選名單，其中縣長有5人角逐。（圖／新竹縣選委會提供）

記者陳凱力／新竹報導

200年九合一選舉今（2日）截止登記，新竹縣選委會公布統計，縣長候選人登記共5人，其餘公職人員候選人登記情形如下。

縣長候選人共有5人登記參選，分別為范振揆（無）、黃秀龍（無）、周江杰（民進黨）、劉復嵐（無）與楊文科（國民黨）。

鄉鎮市長候選人共有36人登記參選，分別為竹北市4人、竹東鎮2人、新埔鎮3人、關西鎮4人、湖口鄉5人、新豐鄉2人、芎林鄉1人、橫山鄉2人、北埔鄉2人、寶山鄉4人、峨眉鄉2人、尖石鄉2人、五峰鄉3人。

縣議員候選人共有74人登記參選，分別為第一選舉區（竹北市）22人、第二選舉區（湖口鄉）10人、第三選舉區（新豐鄉）4人、第四選舉區（關西鎮）3人、第五選舉區（新埔鎮）3人、第六選舉區（橫山鄉、尖石鄉）2人、第七選舉區（芎林鄉）2人、第八選舉區（竹東鎮、五峰鄉）18人、第九選舉區（寶山鄉）1人、第十選舉區（北埔鄉、峨眉鄉）3人、第十一選舉區（平地原住民）2人、第十二選舉區（尖石區山地原住民）2人、第十三選舉區（五峰區山地原住民）2人。

本次選舉鄉鎮市民代表共有244人登記，村里長共有353人登記。

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