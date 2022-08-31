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鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動　捲褲管摸文蛤、划漁船

▲▼鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動 。（圖／嘉義林管處提供）

▲▼鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動 。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鰲鼓濕地森林園區的四股社區，早年是台糖公司員工及家眷生活聚落，現今演變為養殖魚塭及蚵產業小鎮，保有濃厚的漁村氛圍。林務局嘉義林區管理處將於9月9日到9月24日在鰲鼓溼地森林園區辦理「2022菜菜子的漁村」系列活動，規劃在東石生態館內展覽「牡蠣生活史」、「蚵串蚵籤特色」及「養蚵方式」等內容，還有搭配戶外活動，日期分別為9月17日及9月24日兩梯次，相關活動資訊請關注鰲鼓濕地粉絲團。

▲▼鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動 。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處說明鰲鼓濕地森林園區除海浪、夕陽、森林外，在地肥美的鮮蚵也是饕客們嚐鮮首選。利用採收後牡蠣空殼，以繩子綁成一串垂掛在海中，讓蚵苗自然附著在空殼上，稱為採苗，垂掛海中的蚵苗，濾食海水中的浮游生物及有機質，大約一年即可採收。

四股社區多產的文蛤，具有蛋白質、鈣、鐵、維生素B12等營養。文蛤喜愛棲息在淺海的沙泥底，尤其是淡水注入的河水濕地與潮間帶等地區，早期漁民為了挖文蛤，常常需要把握退潮時間，穿雨鞋、拿五齒小耙子、拎水桶，下灘地挖文蛤。

嘉義林管處表示，菜菜子的漁村活動結合四股社區發展協會生態解說員，邀請民眾來鰲鼓濕地森林園區，拉上袖子、捲起褲管，體驗剝蚵、摸文蛤及撈海菜的漁村日常，並品嘗辛勤收穫後的海產佳餚。

若想了解更多關於「菜菜子的漁村生活」系列活動資訊，請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團」。

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