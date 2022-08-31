打造健康防老城市 　嘉義市爺奶體驗低底盤電動公車

▲嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了建構世代宜居的幸福城市，嘉義市政府致力於打造悠適生活的都市交通網絡，尤其是在高齡化的趨勢下，嘉義市銀髮族人囗逐年增加、平均年齡層亦越趨高齡，讓長者、孕婦、兒童及身心障礙者等族群能夠輕鬆享受「行」的便利與安全，是市府致力追求的目標。

為此市府於109年擴大公共運輸，引進低底盤電動公車，提供本市市民安全、可負擔、易於使用及永續的交通運輸系統，以安全舒適及節能環保的代步工具，讓市民有全新的體驗。為鼓勵長者善加運用低底盤電動公車，保有交通便捷下的人際社交活動，市府於109年起推動「嘉義市爺爺奶奶市政建設體驗計畫」，補助嘉義市各社區照顧關懷據點、老人福利團體及社會福利團體搭乘本市低底盤電動公車，藉此鼓勵長者呼朋引伴一同體驗嘉義市建設及友善之交通公共設施，增進社會參與之機會並達SDGs中的永續城鄉之願景。



嘉義市國華杏福檜樂福利協會於自108年起設立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站，努力致力於社區、老人及兒童等各項社會福利服務，並響應政府重要長照政策，成為嘉義市政府推動長輩照顧政策的重要合作伙伴之一。

該會申請市府補助辦理「111年度爺爺奶奶市政建設體驗計畫」，號召老、中、青三代，共同陪伴社區照顧關懷據點之長輩及其親友一同搭乘低底盤電動公車暢遊嘉義市，不僅增加親友間的美好回憶，也用不同的角度看見嘉義市之美。

嘉義市政府致力於打造健康防老城市，首要的核心精神就是要讓城市中的高齡者由下而上全面性的參與，提供計畫執行者最親身的感受與經驗，讓高齡者貢獻一己之力以及全程參與決策過程。所以黃敏惠市長大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓老大人健康老，不生病，這樣就是最好的社區照顧。健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，減少家庭照顧者的負擔，維持人際關係、持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想。