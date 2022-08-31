　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打造健康防老城市 　嘉義市爺奶體驗低底盤電動公車

▲▼ 嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了建構世代宜居的幸福城市，嘉義市政府致力於打造悠適生活的都市交通網絡，尤其是在高齡化的趨勢下，嘉義市銀髮族人囗逐年增加、平均年齡層亦越趨高齡，讓長者、孕婦、兒童及身心障礙者等族群能夠輕鬆享受「行」的便利與安全，是市府致力追求的目標。

▲▼ 嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

為此市府於109年擴大公共運輸，引進低底盤電動公車，提供本市市民安全、可負擔、易於使用及永續的交通運輸系統，以安全舒適及節能環保的代步工具，讓市民有全新的體驗。為鼓勵長者善加運用低底盤電動公車，保有交通便捷下的人際社交活動，市府於109年起推動「嘉義市爺爺奶奶市政建設體驗計畫」，補助嘉義市各社區照顧關懷據點、老人福利團體及社會福利團體搭乘本市低底盤電動公車，藉此鼓勵長者呼朋引伴一同體驗嘉義市建設及友善之交通公共設施，增進社會參與之機會並達SDGs中的永續城鄉之願景。


嘉義市國華杏福檜樂福利協會於自108年起設立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站，努力致力於社區、老人及兒童等各項社會福利服務，並響應政府重要長照政策，成為嘉義市政府推動長輩照顧政策的重要合作伙伴之一。

該會申請市府補助辦理「111年度爺爺奶奶市政建設體驗計畫」，號召老、中、青三代，共同陪伴社區照顧關懷據點之長輩及其親友一同搭乘低底盤電動公車暢遊嘉義市，不僅增加親友間的美好回憶，也用不同的角度看見嘉義市之美。

▲▼ 嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府致力於打造健康防老城市，首要的核心精神就是要讓城市中的高齡者由下而上全面性的參與，提供計畫執行者最親身的感受與經驗，讓高齡者貢獻一己之力以及全程參與決策過程。所以黃敏惠市長大力提倡「從老而健康到活躍老化｣，要讓老大人健康老，不生病，這樣就是最好的社區照顧。健康的老人也不再是依賴者或被照顧者，減少家庭照顧者的負擔，維持人際關係、持續社會參與，活出自信與尊嚴，達到老人以成熟的心態面對老化、成功抗老的理想。

▲▼ 嘉義市111年度爺爺奶奶市政建設體驗-漫遊嘉義森活。（圖／嘉義市政府提供）

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症
iPhone 14 Pro包裝盒流出！傳「全系列配6GB R

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造健康防老城市 　嘉義市爺奶體驗低底盤電動公車

「軒嵐諾」來勢洶洶　北水局加強防颱整備求有水無災

未謀面網友好心邀請投資　郵局行員跟警方聯手阻詐成功

大林慈濟醫院「彩虹蔬果披薩」　攝取植化素營養美味兼具

鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動　捲褲管摸文蛤、划漁船

嘉義市平價教保服務量能再提升　黃敏惠安樂營區職場互助教保中心揭牌

黃敏惠視察嘉義新車站施工狀況　第1階段中秋連假後開始

「一想到亡夫就喝」12年酒駕12次　彰化女每喝必撞下場慘了

「樂齡活力秀」　台南南瀛堂熱鬧舉辦！

台中「太平洋夜市」最後一天擠爆！在地人不捨揪團：逛好逛滿

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

廖老大賠1.4億喊告加盟主　王浩宇吐槽：是你的問題！

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　婦1個月偷12個：回家祭拜

《3國智》收攤！威廉榮登帶賽王XD　王少偉挨虧上小巨蛋「不是跟他們」

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

打造健康防老城市 　嘉義市爺奶體驗低底盤電動公車

「軒嵐諾」來勢洶洶　北水局加強防颱整備求有水無災

未謀面網友好心邀請投資　郵局行員跟警方聯手阻詐成功

大林慈濟醫院「彩虹蔬果披薩」　攝取植化素營養美味兼具

鰲鼓濕地森林園區體驗漁村活動　捲褲管摸文蛤、划漁船

嘉義市平價教保服務量能再提升　黃敏惠安樂營區職場互助教保中心揭牌

黃敏惠視察嘉義新車站施工狀況　第1階段中秋連假後開始

「一想到亡夫就喝」12年酒駕12次　彰化女每喝必撞下場慘了

「樂齡活力秀」　台南南瀛堂熱鬧舉辦！

台中「太平洋夜市」最後一天擠爆！在地人不捨揪團：逛好逛滿

陳仕朋領軍戰味全　強碰富邦天敵布里悍

半導體正經歷十年來最嚴重衰退　分析師示警：費半指數恐跌25%

國際火線／終結冷戰的巫師：戈巴契夫是真實版哈利波特

TWICE玩遊戲「子瑜綜藝感爆發」！全員裝可愛獨自淡定跩喊：本來就可愛

TOYOTA「泰國版VIOS」接單突破8000張！網站更創下超高點擊紀錄

李家豪／聘僱外籍工作者的法律眉角

虎斑貓初見綠鬣蜥狂聞 好奇伸舌舔奴才急制止

關鍵字：

低底盤電動公車

讀者迴響

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面