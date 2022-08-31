研究專案報告非論文！　桃園藍營：拒絕抹黑張善政、打擊企業

▲桃園藍營痛批對手抹黑張善政。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團31日召開「拒絕抹黑張善政、拒絕打擊桃園企業」記者會，駁斥綠營、名嘴針對張善政的指控，強調此案是宏碁所接標案，並非張善政個人，民進黨及網軍不敢面對事實，只能混淆視聽、誤導民眾，民進黨將會適得其反，選情反而會受到重創。

「再怎麼打擊對手，也不要摧毀有良好商譽的公司」，國民黨團呼籲有心人士不要為選舉抹黑本土產業，也不要為了替林智堅論文抄襲洗白？移花接木、指鹿為馬、顛倒黑白，宏碁公司專案報告與學術學位論文完全不同，不能混為一談。

黨團總召徐其萬表示，大家都很清楚，這是委託計畫案，共有12個人的研究團隊作業，計畫不只寫報告，還要蒐集各國資料實地考察、建立實驗機制、辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報系統開發、農委會相關計畫輔導，他呼籲選舉要正向，不要為了選舉抹黑本土產業。

黨團執行長徐玉樹認為，因為鄭運鵬民調一直拉不起來，民進黨側翼網軍、參選人才會不斷秀下限，民進黨搞不清楚，桃園人非常有智慧，越是抹黑人格者，最後一定會傷到自己，呼籲懸崖勒馬，否則肯定重創民進黨選情。

「這不是抹黑什麼才是抹黑」。市議員梁為超抨擊，民進黨參選人什麼是法人、自然人都搞不清楚就去提告張善政，如果真的要告，麻煩去告宏碁，但是他們不敢去告，根本禁不起考驗，這是標準的抹黑戰略。

市議員舒翠玲在記者會出示相關標案內容，她指出，如果民進黨認為標案內容有問題，應該去詢問當時的行政院長張俊雄及農委會主委蘇嘉全，而非直接把髒水潑向張善政，更何況當時張善政只是宏碁員工之一，也不是他個人承包的標案。她敬告鄭文燦市長，身為市長濫用公器，任意抹黑一個人，還有側翼參選人莫名控告張善政，她要求限時撤告、道歉。

市議員詹江村也澄清，宏碁一年營業額幾千億元，也是全台資料庫最完整的公司，顯然是當年的農委會為了e化農業，委託宏碁處理此案，張善政只是擔任專案召集人，作為政府對口單位，宏碁必須概括承受所有責任，有任何問題要向宏碁提告。

「這堪稱綠營史上最廢的攻擊」市議員黃敬平火力全開，他砲轟民進黨用這種選舉奧步，骯髒的手段抹黑世界第三大的電腦製造商宏碁公司，並刻意用簡化方式，誤導民眾混淆視聽，宏碁的聲明，為何綠媒及1450網軍不敢引用，資料非常清楚，難道1450網軍眼睛瞎了嗎？因為只要引用就沒有著力點，而且這是一條龍式攻擊，上午周刊報導，不到12小時，就出現攻擊布條，代表民進黨上下事先全部知情，用眾口鑠金方式，抹黑對手才是真正目的。

市議員朱珍瑤批評抹黑事件是非常噁心，希望選舉關鍵時刻不要用沒有人性、沒有智商的事情考驗選民。市議員涂權吉盼民進黨不要因選舉毀了本土企業。市議員李柏坊、張桂綿、龜山區參選人林明義，也要求民進黨適可而止，不要再抹黑栽贓。