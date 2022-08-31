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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批張善政涉抄賺「easy money」　鄭運鵬喊要移送法辦

▲▼Yahoo TV《齊有此理》訪桃園市長參選人鄭運鵬！。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲退選，但國民黨桃園市長參選人張善政30日也遭週刊爆料，任職宏碁副總期間接農委會的研究結案報告涉及抄襲。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬31日接受網路直播節目「齊有此理」專訪表示，這個案子已經到可以移送法辦的地步了，這是「easy money」，做這個研究也太草率了，當時農委會的這些人為什麼讓他過關，自己不會Google喔？

《鏡週刊》昨天報導，張善政在擔任宏碁副總期間向農委會申請經費的研究結案報告，疑抄襲《商業周刊》中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄，對比他日前才說「政治人物誠信非常重要」等語，形同回力鏢打到自己。

鄭運鵬今天中午接受網路節目專訪說，如果3年標案5736萬只做複製貼上、資料搜集，還不標示出處，每年給你近2000萬，哪有這麼好賺的？且在媒體報導之後，馬上就有為農委會的退休官員跳出來，捍衛一大堆，後來又刪文，「這個案子我認為已經到可以移送法辦的地步了」，連《商業週刊》、農委會的東西都可以抄，當初評審委員大部分都是公務員，只有一個外部委員，他們可以接受檢驗。

鄭運鵬說，張善政要假道學，那就要用同樣標準檢驗自己，碩士論文與接標案的本質不同，5700多萬的錢是來自國庫，當初就是一個搜集資料的案子，就5700萬喔？你有聽過這種標案嗎？張善政說「身正不怕影子斜」這他也認同，那張善政就移送法辦，看影子是正的還是斜的。

鄭運鵬直言，他不期待張善政用最嚴格的標準檢視自己，但就用張善政去檢查其他人的論文的標準，這是「獲利」，是不是「不當獲利」可以法辦？國民黨籍台北市議員王鴻薇也可以勇於按鈴申告，「妳也去告告看」，相信候選人就去提告看看。

此外，鄭運鵬說，他不會要求張善政退選，但是要求張善政提出一個政見：如果當選市長，如何避免「張善政副總經理」用這種複製貼上的方式，騙取國家的標案？至少要告訴市民，「張善政市長」如何防止「張善政副總」這種不公不義的標案。

▲▼Yahoo TV《齊有此理》訪桃園市長參選人鄭運鵬！。（圖／Yahoo TV《齊有此理》提供）

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