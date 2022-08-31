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周玉蔻喊話宏碁「立即退還國庫5736萬」　除名張善政董事資格

▲▼國民黨桃園市長參選人張善政出席2022全國義民祭。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間接農委會的研究結案報告涉及抄襲一事，桃園市長鄭文燦日前指稱，張善政涉及「A國庫的錢」，遭到國民黨反擊，宏碁認真執行計畫，錢也進宏碁公司，該指控根本不可能存在。資深媒體人周玉蔻則認為，宏碁集團應立即退還國庫5736萬元，同時除名張善政董事資格，向國人道歉。

前新竹市長林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而，先前屢屢強調「誠信最重要」的張善政，如今爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容，引發外界關注。鄭文燦日前質疑，張善政此舉不僅是抄襲問題，更涉及「A國庫的錢」，希望能夠把問題清楚攤在陽光下，用同一個標準來檢視此事，讓當事人來說明。

張善政31日解釋，該計畫是把國外農業電子化最新進展資訊摘錄精華，轉給國內的農業研究單位做參考，計畫本質就是在做這種科技新知的引進與推廣。至於農委會5700萬經費的事情，他強調，「5700萬元的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

張善政說，大家知道宏碁是個非常有制度的公司，它出面投標、出面簽約，錢也由宏碁出面領到公司裡面，花在計畫上面活動，包括研討會、員工薪資等等，「我領宏碁公司副總經理本來的薪水，沒有因為這個計畫多一塊錢進入我口袋，我特別聲明。」

國民黨31日舉行 「揭露綠營烏賊戰 鄭文燦失言違法」記者會時也強調，宏碁認真執行計畫，錢也進宏碁公司，根本不可能存在「張善政詐領」的惡意指控，就連宏碁公司都已提出相關聲明，與林智堅論文事件完全不同，純屬惡意抹黑。

周玉蔻則喊話宏碁，「應該立刻退還國庫5736萬元；將張善政的董事資格除名，並向國人道歉！！！」

針對張善政涉及抄襲一事，宏碁已在30日回應，本公司自2007起三年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關e化等科技應用情形、以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。

農委會科技處長王仕賢31日說，已成立專案小組，會針對研究報告中是否有抄襲、未依規定引用等違反智慧財產權等內容，也不排除約談包括張善政等人在內的研究團隊成員。

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