研究計畫遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

▲張善政受訪時強調，在宏碁任內申請5700萬經費的事情，如果有一塊錢進他的口袋就退選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（31）日進行13區深耕行程，前往觀音工業區聚紡公司參訪，針對專案報告抄襲案表示，這個計畫是把國外農業電子化最新進展資訊摘錄精華，轉給國內的農業研究單位做參考，計畫本質就是在做這種科技新知的引進與推廣。至於農委會5700萬經費的事情，張善政強調，「5700萬元的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

張善政指出，昨天說明的非常清楚，宏碁公司向農委會標案這個計畫，是把國外農業電子化最新進展資訊摘錄它的精華，轉給我們國內的農業研究單位參考，這個是非常正常的事情，計畫的本質就是在做這種科技新知的引進跟推廣。

▲張善政今（31）日參訪觀音工業區聚紡公司參訪，了解防護衣製作過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「我要特別講一下，因為昨天也有人開始提到農委會5700萬經費的事情，我要跟大家報告那5700萬的經費，「如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」大家也知道說宏碁是一個非常有制度的公司，他出面投標、出面簽約，當然這個錢也是由宏碁出面去領到公司裡面，花在計畫上面活動，包括研討會、員工薪資等等，我領宏碁公司副總經理本來的薪水，沒有因為這個計畫多一塊錢進入我口袋，我特別聲明。」

至於前農委會林貞女士第一時間是PO文力挺情事，張善政說，「林貞昨天在我聯絡之下，已經退休了十幾年了，一位7、80歲的老太太，現在正在國外觀光，雲遊四海。我找到她，請她幫我仗義執言，把當初情況還原給社會各界知道。她寫了一篇貼文，然後把她的臉書從限好友開放成所有人都可以看，那麼大家也都看到她昨天的聲明的內容。」

「但是昨天馬上就受到非常嚴重的網路霸淩，包括民進黨的1450蜂擁而上，她7、80歲的老人家，尤其在國外，跟我們有時差，晚上受不了了，所以就把臉書又恢復成只限好友觀看。她沒有刪文，我這邊可以給大家看一下，她的文章仍舊還在臉書上面，只是「限好友」，大家可以看到，但是對不起，1450你們不要再上去騷擾她了，7、80歲的老太太，你們給她一點安寧，讓她在國外繼續她的雲遊四海觀光好嗎。」

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