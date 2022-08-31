民進黨：張善政沒資格選桃園市長　宏碁難道有叫你抄襲？

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因碩士論文抄襲退選，但國民黨桃園市長參選人張善政30日也遭週刊爆料，任職宏碁副總期間接農委會的研究結案報告涉及抄襲，張後喊話不要傷害本土企業。對此，民進黨發言人謝子涵31日表示，張善政雖在臉書發表千字長文，卻避重就輕，不僅未釐清疑點，身為計畫主持人還試圖卸責宏碁，這種沒肩膀、只會逃避卸責的人根本沒資格參選桃園市市長。

《鏡週刊》昨天報導，張善政在擔任宏碁副總期間向農委會申請經費的研究結案報告，疑抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄，對比他日前才說「政治人物誠信非常重要」等語，形同回力鏢打到自己。

謝子涵表示，張善政昨天解釋該研究計畫是將國外農業電子化資訊介紹給農委會，所以大量引用了外國的學術資料及文獻。但並未解釋為何抄襲國內商周雜誌和農委會的網站內容，農委會當初委辦這個計畫，就是希望張善政團隊能給予農委會政策上的建議，但張善政團隊不但未能給出具體建議，反而大量引用農委會資料，將相同的內容複製貼上，恐涉詐領農委會5700多萬的研究經費，通通是人民納稅錢。

謝子涵重申，「宏碁難道有叫你抄襲嗎？」在這個計畫中，宏碁明顯也是受害者，呼籲國民黨和張善政不要企圖將責任甩鍋給當年栽培自己的宏碁，張善政身為計畫主持人，要為自己當年主責的計劃負起最大的責任。