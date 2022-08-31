張善政涉抄襲說不清　綠營3女將按鈴提告詐欺等3罪

▲民進黨3名女市議員參選人赴桃檢按鈴聲告國民黨市長參選人張善政，告發張涉及詐欺、背信與使公務人員登載不時等3罪名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政遭週刊踢爆任職宏碁公司副總期間，主持高達5700萬元研究計畫，結案報告竟多為抄襲，民進黨市議員參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓31日齊赴桃園地檢署按鈴告發，指稱張涉嫌詐欺罪、背信罪、使公務人員登載不實罪，希望桃園地檢署依法偵查找出真相；張善政則回應，她們所提的這個罪名，非常的有想像力，不太想去評論。

魏筠指出，根據農委會規定，研究報告研發成果內容，涉及抄襲或侵害他人著作權等情事，應返還費用，還須附上賠償國家責任。但面對質疑，張善政說計畫只是搜集資料，並無違法。「我們認為，如果抄襲、整理資料就可拿到補助，是非常不合理的，也浪費納稅人的錢。」

魏筠認為，一份研究計畫若以抄襲、整理資料就得到研究成果，非常不合理，張善政對宏碁有背信之嫌，更對農委會有詐欺嫌疑，還有使公務人員登載不實等問題，我們以告發人身份，提出訴狀給桃園地檢署告發。

黃瓊慧則說，張善政在選舉期間多次表示政治人物誠信非常重要，諷刺的是，他竟以抄襲方式得獲得農委會5700萬元的補助，明顯是一件不公、不義之事情。希望地檢署可以依法啟動調查。此外，張善政先生在7月20日時說過，做學術研究誠信很重要，還秀出論文表示自己很有誠信，但學術研究案也是學術領域，應該比照辦理，張善政是個不適任的市長參選人，用高道德標準檢視他人，卻沒有正面回應這麼嚴重的問題。

王珮毓則強調，張善政在宏碁任職期間，接了5700萬元計劃案，後來林貞女士退休後，到馬英九相關的台灣農業跨領域發展協會（AMOT）在台北市成立，林貞還擔任AMOT理事長，張善政2012年當行政院政委、行政院院長，期間行政院推動「溯源」計畫，給AMOT獨享，國民黨、張善政先生與農委會退休公務員林貞女士關係，大家應要用放大鏡檢視。桃園市一年有1400億元預算，若由張善政擔任桃園市長，將如何光明、乾淨帶領整個桃園往正確方向前進。

對此，張善政今天受訪時回應，「她們所提的這幾個罪名，我覺得非常的有想像力，我不太想去評論。」

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