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九三軍人節！花蓮麥當勞贈國軍套餐券　縣府協助發送營區部隊

▲▼「榮耀九三 友我國軍」活動，由縣長徐榛蔚代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「榮耀九三 友我國軍」活動，由縣長徐榛蔚（前左三）代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣軍人之友社軍人服務站31日上午於花蓮市麥當勞餐廳辦理「榮耀九三 友我國軍」活動，花蓮縣長徐榛蔚在民政處長林金虎陪同下出席，由縣長徐榛蔚代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵，感謝保家衛國辛勞，並由陸軍花東防衛指揮部指揮官陳建義指揮官代為受贈。

徐榛蔚表示，在一年三節的敬軍活動中，跟國軍弟兄姊妹有相當多接觸，縣府在國軍退役後的生涯規劃持續提供協助，也感謝軍人服務站在官兵退役後的安排盡一份心力。

徐榛蔚對國軍為安定社會而努力表示感謝，也對共同響應敬軍的花蓮中小企業提供勞軍的協助，給國軍最好的關懷與照顧，在保家衛國的工作能更加投入。

▲▼「榮耀九三 友我國軍」活動，由縣長徐榛蔚代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚對國軍為安定社會而努力表示感謝。

花蓮麥當勞餐廳董事長楊政道表示，回想在外島服役時的情形，感謝國軍肩負著保家衛國的責任，號召社會各界給國軍弟兄們鼓勵，讓國軍感受來自民間的力量與支持。活動期間自今年9月3日至9月11日止，國軍著軍服、持餐券，免費兌換套餐一份，包含主餐漢堡、薯條或沙拉及飲料。

花蓮麥當勞餐廳長年熱心敬軍活動，每年均辦理軍人節敬軍相關活動，展現軍民一家親典範。今年委託花蓮軍人服務站策畫活動、協助發放餐券至各部隊營區；縣長徐棒蔚獲悉後，積極響應，指示縣府民政處予以各項支援與協助。

▲▼「榮耀九三 友我國軍」活動，由縣長徐榛蔚代表致贈麥當勞餐券給近萬名駐守花蓮縣三軍部隊的官兵。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮麥當勞餐廳董事長楊政道號召社會各界給國軍弟兄們鼓勵，讓國軍感受來自民間的力量與支持。

民政處長林金虎表示，誠摯感謝楊政道董事長長期對國軍健兒的支持，除每年隨團親至各營區慰問，為國軍弟兄打氣外，九三軍人節前夕更為慰勞國軍官兵長年訓練戰備、成守家園與颱風汛期救災復原及執行防疫工作的辛苦，加碼致贈麥當勞餐券給駐守花蓮縣三軍部隊官兵，令人感佩。

與會三軍受領代表包含花防部參謀長吳來益少將、五聯隊政戰主任張鴻濱上校、教準部政戰副主任趙嵩仁上校、花蓮憲兵隊軍侦組長張正浩少校、後備指揮部指揮官林武慶上校、國軍花蓮總醫院政戰處長黃國宏中校及海洋監偵三中隊隊長陳修逸中校。

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