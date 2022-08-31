▲中國一架偵察／攻擊無人機「TB-001」於30日盤旋台灣東部外海。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部網站）

記者蘇晏男／台北報導

日本防衛省統合幕僚監部指出，中國一架偵察／攻擊無人機「TB-001」30日下午飛越宮古海峽，至台灣東部海域上空，不斷來回後再原路折返。對於共機動態，國防部表示，國軍針對共軍機、艦於台灣周邊海空域活動，均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據統合幕僚監部30日公布的航跡圖，顯示1架TB-001自東海飛行通過沖繩本島與宮古島間的水域（宮古海峽）至太平洋，接著往西南方向至台灣東部海域上空，經來回盤旋後再原航路折返。統合幕僚監部說，自衛隊出動戰機緊急升空，進行有效應對。

▼中國偵察／攻擊無人機「TB-001」。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部網站）

對此，國防部31日表示，國軍運用針對共軍機、艦於台灣周邊海空域活動，均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公開資訊，國軍30日下午5時前共偵獲24架次共機，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有8架次，另有共艦11艘次，持續於台灣周邊海空域活動。

而身兼三軍統帥的總統蔡英文，30日透露已下令國防部，面對中共運用無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，可適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。當天下午，金防部就射擊信號彈驅離侵擾大膽、二膽、獅嶼地區的中共無人機。