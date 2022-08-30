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麥當勞最頂不是薯條？網狂推「這1物」　引吃貨兩派論戰

▲▼麥當勞。（圖／路透）

▲麥當勞是許多人心中速食店的龍頭。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

麥當勞是許多人眼中的速食店龍頭，前陣子推出的產品「地瓜薯條」也掀起十足的討論。有網友分享第一次吃地瓜薯條的感想，竟是「不太對勁，真的無法接受」，此文引發鄉民兩派論戰，許多人反駁：現在麥當勞最強的不是薯條，是地瓜薯條！

一名網友於PTT以「無法接受地瓜薯條」為題發文，表示請姐姐幫買麥當勞當午餐，拿到後沒注意看便開始「一口可樂、一口薯條」，突驚覺薯條口感和味道都不太對勁，細看才發現竟然是地瓜條。讓他傻眼直呼無法接受，「炸地瓜就炸地瓜幹嘛假裝成薯條？無法接受地瓜薯條的人多嗎？」

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▲▼麥當勞金黃地瓜條。（圖／業者提供）

▲麥當勞金黃地瓜條引發吃貨兩派論戰。（圖／資料照）

此文一出引起吃貨們兩派論戰，一派人支持原PO並表示，「只喜歡細的到美式那種粗度」、「我也無法」、「地瓜條去鹹酥雞攤吃就好，我去麥當勞是要吃薯條的」、「 我也不喜歡，還是愛馬鈴薯的」、「只對馬鈴薯情有獨鍾」、「麥當勞就是要吃馬鈴薯條」、「地瓜條真的不行，好難吃」、「地瓜條根本邪教」。

但另一票人則是認為地瓜條超讚，「超級好吃，謝謝你提醒我又到了該找來吃的時候」、「超級喜翻地瓜薯條！」、「地瓜薯條最棒」、「現在麥當勞最強的不是薯條，是地瓜薯條！」、「地瓜薯條鹹甜鹹甜　讚讚」、「 喜歡地瓜+1 」、「超喜歡吃　但是好貴 60塊小小一包」、「麥當勞最頂產品」、「超級好吃」。

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關鍵字：

麥當勞薯條地瓜薯條

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