黃珊珊登記參選邀對手辯論　他提5問：市民想知道她初心是否不變

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

首都之戰議題火熱，前副市長黃珊珊今（31）日正式登記參選，蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫在臉書上表示，黃珊珊在臉書上公開邀請其他幾位參選人辯論，他認為是好件事，但有5項問題，他希望黃珊珊回應，題目包含，財政紀律、施政能力、市政願景、疫情掌控以及特權階級，希望藉由黃珊珊的答覆，讓市民能夠知道她的初心是否不變。

田方倫表示，黃珊珊今天正式登記參選，先預祝她選舉順利。她在臉書上公開邀請其他幾位參選人辯論，他認為絕對也是好事一件，但他也想先向副市長請教幾個問題，希望她答覆。

一、臺北市政府在過去八年柯市長執政之下，號稱財政紀律嚴明，甚至是自稱還債市長。但根據市府的預算書，110年度決算累計為276億，111年度是187億，明年度賸餘為53.36億，換句話說即是柯文哲在卸任後還需要負責下一任市長的第一年預算，結果在明年預算執行完後只剩下53.36億。遠比郝市長離開市府時少了260億，這點您認同嗎？

二、臺北城市博覽會上週開幕，您也很興奮跟大家介紹八年來市府的政績，但是耗資納稅人8000多萬的城博，接連被議員踢爆，邀請卡、紙袋等等採購價格遠高於市場行情，甚至介紹內容更是“菜英文”。您能夠接受嗎？

三、防疫期間，全市府上下總動員，為了守護臺北市民健康而努力，然而陳時中部長多次召開防疫會議沒有邀請臺北市列席，讓臺北市無法即時精準掌握最新疫情資訊，此舉您能接受嗎？

四、臺北市近幾年人口不斷下滑，七月份時人口約246萬人，在六都中排名第4，短短6年多，就流失了超過20萬人，請問您臺北市哪裡出了問題？您該如何解決？

五、2021年中旬，疫苗嚴重短缺，卻爆出好心肝診所疫苗特權案，在全民苦等疫苗之際，卻有特權人士搶打疫苗，讓一線防疫人員的努力遭到模糊。請問您，其中您的友人Ben到底是誰？

田方倫說，這幾個小問題，是臺北市民十分關切的方向，包含財政紀律、施政能力、市政願景、疫情掌控以及特權階級，希望黃珊珊能做出答覆，讓市民能夠知道她的初心是否不變。

