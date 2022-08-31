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翁章梁蔡易餘陪同！戴光宗登記參選太保市長　16年基層民意作後盾

 ▲▼ 縣議員戴光宗登記參選太保市長 ，由縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨提名嘉義縣太保市長候選人戴光宗，31日由縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同至公所登記參選，並以「共創首都新太保」為口號。戴光宗表示，嘉義起飛，太保不能變斷線的風箏，自己從政十六年從基層開始服務，有信心帶領太保大進步大發展。

▲▼ ▲▼ 戴光宗登記參選太保市長 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

戴光宗今早登記時，除縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同，還有同黨水上鄉長候選人林緗亭、鹿草鄉長候選人嚴珮瑜助陣，地方則由縣長太保後援會會長、前議員黃傑及代表會主席葉俊男等人陪同，場面熱鬧。

▲▼ ▲▼ 戴光宗登記參選太保市長 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，戴光宗擁有從政十六年的基層民意，最能了解地方的需求與建設，與縣政配合得心應手，現在太保有故宮南院、長庚醫院、貨轉物流中心、高鐵站、無人機檢測研發中心，未來還有嘉義科學園區，呼籲鄉親全力支持認真骨力的戴光宗，讓太保成為嘉義縣最具亮眼的產業、文化、醫療、交通、行政五大中心。

蔡易餘強調，戴光宗擔任過兩屆市民代表、兩屆縣議員，務實、誠信，一步一腳印從基層爬起，是經過大家檢驗過的民代，年底這一票很重要，這不是戴光宗個人的當選，而是支持一個進步的太保。

戴光宗說，感謝同天登記的翁縣長親自陪同。他強調「嘉義起飛，太保不能變斷線的風箏」嘉義在進步，太保不能再原地踏腳步，未來四年是關鍵期，會與縣長翁章梁、立委蔡易餘共同為故鄉努力，這次承擔重責參選市長，有信心帶領太保更好的發展。

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