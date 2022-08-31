初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥黃盛祿脫黨登記參選

▲民進黨彰化縣議員黃盛祿脫黨參選。（圖／議員黃盛祿提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）縣議員選舉，民進黨提名李俊諭、江熊一楓參選，落馬的現任議員黃盛祿（吳音寧的表哥）質疑初選民調有作假球，以「初選不公」為由脫黨參選，下午以無黨籍身份到縣選委會登記參選。

民進黨彰化縣黨部5月19日晚上進行第七選區初選電話民調開封， 3人登記要提名2人，包含1名女性保障名額，排名第一是李俊諭、第二黃盛祿、第三是江熊一楓（女），已確定吳音寧表哥黃盛祿落馬，黃盛祿當時開記者會質疑，民調差不到一通電話0.00305，名字也寫錯，明顯有作假球嫌疑，大喊「不公正、不公平」。

▲民進黨彰化縣議員黃盛祿脫黨參選。（圖／翻攝自黃盛祿臉書）

事隔3個月後，黃盛祿並沒有放棄，仍舊依循腳步深根基層，日前寄了「脫黨聲明」到縣黨部，並表明「因追求公平、正義、民主、自由，是阿祿仔加入民進黨的初衷及堅持不變的信念。」、「05/19 初選過程，讓人深感遺憾及無奈，無法接受不公平、不正當的操作，故選擇 8/23 這個特別的日子起跑，繼續打拼，服務鄉親」。

該選區應選5席縣議員，民進黨提名李俊諭和江熊一楓，如今再加入黃盛祿，政壇人士評論兩極，有的認為將影響到民進黨在地方的選情，但也有人反而認為李、江熊跟黃3人地方各自擁有基本盤實力， 衝擊性不大。