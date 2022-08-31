他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

▲台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

年底台北市長選戰呈現三角督，國、民兩黨紛紛推出參選人蔣萬安與陳時中，獲民眾黨支持的黃珊珊也於日前請辭參選，使得「棄保」議題引起關注。媒體人朱凱翔分析，陳時中就是更惹人厭的時任民進黨台北市長候選人姚文智，今年台北市長選戰將重演2018年局面，綠營支持者「棄陳保黃」的可能性是存在的。

針對台北市長選舉，《TVBS》民調中心近期公佈民調顯示，有87%市民表示會去投票，有投票意願的選民中，36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，23%想投陳時中，不到1%受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14%尚未決定。

陳時中日前被媒體問及是否擔心「棄中保珊」棄保效應？他回應，在台北市，選民的素質和對公共政策的期待是比較高的，所以不會有「棄誰保誰」的概念，政策本質是最要緊。

陳時中說，民調有時候很有趣，對於這個問題，他不太能夠很清楚的去解析，對於民調指出區域、年齡、不喜歡自己的問題，他可藉此知道自己的弱點和優點在哪，即時地做滾動式檢討。

朱凱翔則臉書粉專「不演了新聞台」指出，連續3個月民調顯示，黃珊珊的成長來自於陳時中的衰退，而藍營支持者早就超過8成歸隊挺蔣萬安，故今年台北市長選戰不會演變成1994年藍黃相爭綠得利的局面，而是重演2018年的格局。

朱凱翔說，陳時中就是更惹人厭的姚文智，「如果被棄的徹底，黃珊珊當選，沒棄乾淨，蔣萬安勝」。他呼籲，藍營朋友不應再執著於過去經驗的框架，黃珊珊搶不到藍票，搶得到綠票。真正的危機在於陳時中是英系新歡，但黃珊珊也是若即若離的舊愛。

朱凱翔強調，在不讓蔣萬安當選的前提下，陳時中被徹底放棄，綠營棄陳保黃的可能性是存在的。