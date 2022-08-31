　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空嘉義起飛 。（圖／記翁章梁競選團隊提供）

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空象徵嘉義起飛 。（圖／翁章梁競選團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁8月31日上午十點在立委陳明文，蔡易餘、張明達議長、陳怡岳副議長、18鄉鎮市的後援會長以及多位候選人的陪同下，前往嘉義縣選舉委員會登記，現場無人機齊升空，掛出「農工大縣 正在實現」、「台灣優先」、「人民優先」、「嘉義優先」、「主權國家」、「嘉義強隊」等布條，現場氣勢十足，展現團隊的團結，五合一選戰期許揮出全壘打，也象徵嘉義正在起飛。

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空嘉義起飛 。（圖／記翁章梁競選團隊提供）

翁章梁表示，嘉義縣現有六個產業園區同時開動，茶改場總場遷至嘉義、故宮南院擴建投資31億元及朴子新式屠宰場改建的三大建設，再加上蔡英文總統宣布無人機國家隊設在嘉義，嘉義縣多箭齊發。他強調，嘉義從嘉南大圳拓了100多年後，現在是嘉義最大規模的產業建設，他絕對有信心能夠繼續帶動農工大縣的發展。

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空嘉義起飛 。（圖／記翁章梁競選團隊提供）

翁章梁指出，為改變農業縣困境，嘉義縣將發生重大質變，無論是智慧農業、科技產業和供應鏈，都將在台灣甚至是國際被看見。目前有許多工作還是要繼續進行，轉型工程及鄉親生活品質的提升，就像我們的左手及右手都必須牢牢抓緊，謝謝縣民對縣府團隊的肯定與支持，嘉義縣絕對會努力向前，追求進步，讓鄉親都能看到、也能感受到農工大縣，正在實現。

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空嘉義起飛 。（圖／記翁章梁競選團隊提供）

陳明文強調，翁章梁縣長把典型的農業縣變成農工大縣，經過四年的努力嘉義縣民都給他肯定，他認為翁章梁是歷任來做最好的縣長，在遠見雜誌評比是五星縣長，也是第一名的縣長。

蔡易餘說，翁縣長這四年把嘉義經營的有聲有色，在遠見雜誌八項評比都是全國第一，我們希望翁章梁縣長可以爭取連任，他期待翁縣長能拿下全國第一的得票率。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
軒嵐諾雙眼牆「出現笑臉」！　雙颱效應環流越來越大
快訊／下班注意！　6縣市大雨特報
女生秒吞代表愛很深？　她2原因解答
8年級小情侶用IG限動詐騙　爽賺1000多萬
初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選
大聯盟驚見「女上男下」！　10秒活春宮球迷看傻
快訊／千萬賓利開進水裡！　駕駛慘遭滅頂無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

16架波音787真的買了！　他嗆「傳聞成事實」：舔美官員不覺羞愧？

翁章梁蔡易餘陪同！戴光宗登記參選太保市長　16年基層民意作後盾

四湖鄉長選戰起跑　立委蘇治芬陪同陳明新完成登記

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

蔡培慧登記參選南投縣長　母親陪同力挺：把女兒捐給南投

初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥黃盛祿脫黨登記參選

宣布不參選基隆市長　邱臣遠：民眾黨的資源、跟能力有限

蔡英文：明年度國防預算增716億　盼朝野共同支持

藍白夾攻陳時中！政見挨轟民調墊底　「我不以謾罵為手段」

翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

16架波音787真的買了！　他嗆「傳聞成事實」：舔美官員不覺羞愧？

翁章梁蔡易餘陪同！戴光宗登記參選太保市長　16年基層民意作後盾

四湖鄉長選戰起跑　立委蘇治芬陪同陳明新完成登記

他分析陳時中恐被「棄得徹底」　北市選戰將重演2018年局勢

蔡培慧登記參選南投縣長　母親陪同力挺：把女兒捐給南投

初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥黃盛祿脫黨登記參選

宣布不參選基隆市長　邱臣遠：民眾黨的資源、跟能力有限

蔡英文：明年度國防預算增716億　盼朝野共同支持

藍白夾攻陳時中！政見挨轟民調墊底　「我不以謾罵為手段」

翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

16架波音787真的買了！　他嗆「傳聞成事實」：舔美官員不覺羞愧？

翁章梁蔡易餘陪同！戴光宗登記參選太保市長　16年基層民意作後盾

廖健富虧楊晉豪：這麼猛喔！　交易到樂天馬上隨隊一軍

奪命碎石路上失速重摔！肯亞車神魂斷越野賽道　享年33歲

苗栗後龍紙廠火警「5天了還在悶燒」　2天後才能完全清除

北韓又快餓死？金正恩一改強硬態度　派人對外求援：能捐米給百姓嗎

趙詠華甜披頭紗定終身！　與小12歲男星簽「結婚證書」

「錄取通知被咬爛」大一新生上網求救　網見舔嘴照秒懂笑翻

高雄4層樓高大樹突倒塌！大貨車超衰被壓中「車頭翹起」

太陽冠軍賽板凳暴徒邱柏璋離隊　即起恢復「自由身」

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

政治熱門新聞

陳時中北市民調第三名　沈富雄搖頭：其實他已經出局了

桃園媽媽怒了！立起「紅色巨型看板」要張善政道歉還錢

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

ET民調／桃園四腳督　張善政領先鄭運鵬9趴

數位發展部預算編211億　柯文哲驚訝

民調仇恨值第一　陳時中：不喜歡我的有誰？

遭爆「找網軍還欠尾款500萬」　鄭寶清駁斥：有付錢

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

女立委年輕「激似張曼玉」　照片曝光

陳拋社福政見　柯：不跳票才可怕

國民黨列9點駁張善政抄襲　反問綠營：接下來要打Google？

震撼！初選民調差0.00305落馬　吳音寧表哥脫黨登記參選

相隔1小時！陳時中、黃珊珊登記參選

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

更多熱門

相關新聞

周玉蔻喊話宏碁「立即退還國庫5736萬」　除名張善政董事資格

周玉蔻喊話宏碁「立即退還國庫5736萬」　除名張善政董事資格

針對國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總期間接農委會的研究結案報告涉及抄襲一事，桃園市長鄭文燦日前批評，張善政涉及「A國庫的錢」，遭到國民黨反擊，宏碁認真執行計畫，錢也進宏碁公司，該指控根本不可能存在。資深媒體人周玉蔻則認為，宏碁集團應立即退還國庫5736萬元，同時除名張善政董事資格，向國人道歉。

王美惠陪同李俊俋登記參選市長

王美惠陪同李俊俋登記參選市長

雲林老議長改選鄉長　蘇治芬：來場君子之爭

雲林老議長改選鄉長　蘇治芬：來場君子之爭

台中綠營市議員參選人齊聚登記　拚13席全上

台中綠營市議員參選人齊聚登記　拚13席全上

登記參選市議員拼連任

登記參選市議員拼連任

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義縣嘉義縣長翁章梁2022嘉義縣長

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面