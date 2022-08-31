翁章梁拚連任完成參選登記　五星縣長挑戰全國第一得票率

▲▼ 翁章梁拚連任完成參選登記 無人機升空象徵嘉義起飛 。（圖／翁章梁競選團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁8月31日上午十點在立委陳明文，蔡易餘、張明達議長、陳怡岳副議長、18鄉鎮市的後援會長以及多位候選人的陪同下，前往嘉義縣選舉委員會登記，現場無人機齊升空，掛出「農工大縣 正在實現」、「台灣優先」、「人民優先」、「嘉義優先」、「主權國家」、「嘉義強隊」等布條，現場氣勢十足，展現團隊的團結，五合一選戰期許揮出全壘打，也象徵嘉義正在起飛。

翁章梁表示，嘉義縣現有六個產業園區同時開動，茶改場總場遷至嘉義、故宮南院擴建投資31億元及朴子新式屠宰場改建的三大建設，再加上蔡英文總統宣布無人機國家隊設在嘉義，嘉義縣多箭齊發。他強調，嘉義從嘉南大圳拓了100多年後，現在是嘉義最大規模的產業建設，他絕對有信心能夠繼續帶動農工大縣的發展。

翁章梁指出，為改變農業縣困境，嘉義縣將發生重大質變，無論是智慧農業、科技產業和供應鏈，都將在台灣甚至是國際被看見。目前有許多工作還是要繼續進行，轉型工程及鄉親生活品質的提升，就像我們的左手及右手都必須牢牢抓緊，謝謝縣民對縣府團隊的肯定與支持，嘉義縣絕對會努力向前，追求進步，讓鄉親都能看到、也能感受到農工大縣，正在實現。

陳明文強調，翁章梁縣長把典型的農業縣變成農工大縣，經過四年的努力嘉義縣民都給他肯定，他認為翁章梁是歷任來做最好的縣長，在遠見雜誌評比是五星縣長，也是第一名的縣長。

蔡易餘說，翁縣長這四年把嘉義經營的有聲有色，在遠見雜誌八項評比都是全國第一，我們希望翁章梁縣長可以爭取連任，他期待翁縣長能拿下全國第一的得票率。