　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

▲美國亞利桑那州杜希州長率團訪台，台南市長黃偉哲派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行。（圖／記者林悅翻攝、外交部FB）

▲美國亞利桑那州杜希州長率團訪台，台南市長黃偉哲派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行。（圖／記者林悅翻攝、外交部FB）

記者林悅／台南報導

美國亞利桑那州杜希州長，30日率團訪台，台南因2013年即已與該州締盟，基於這份情誼，市長黃偉哲31日派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行，並盼日後有機會在台南接待。

▲美國亞利桑那州杜希州長率團訪台，台南市長黃偉哲派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行。（圖／記者林悅翻攝、外交部FB）

外交部指出，杜希州長訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮、參加由經濟部及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「美國商機日」活動，並將會晤我國半導體相關產業業者。

市長黃偉哲表示，台灣的半導體公司台積電，在2020年決定在亞利桑那州設廠，台南也是台積電設廠的重點城市，亞利桑那州與台南，不約而同地在半導體的世界中，同獲台積電的青睞而選址落腳，可望共同深化雙邊高科技業合作。據悉，台積電在亞利桑那州鳳凰城的新廠，預計2024年投產。黃偉哲市長說，可以預期未來，台灣與亞利桑那州的關係將日益緊密，台南與亞利桑那州的交流，也將因科技人才與技術，而變得更加頻繁。

台南與亞利桑那州於2013年11月締盟，近年來雙方持續在棒球、教育、文化、觀光等領域上進行實質交流。2020年新冠疫情肆虐之際，台南特地寄出防疫物資至亞利桑那州，杜希州長曾致函感謝台南，在最需要的時刻挺身而出的友誼與支持。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

黃偉哲、陳亭妃陪同　台南市議員陳怡珍完成登記

彰化新地標！加碼投資43億　中友百貨樓高25層...預訂2025年營運

台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

台南師生愛讀冊！　愛的書庫借閱箱數全國第一

落實台南能源轉型七股漁電共生開工　黃偉哲期許樹立好典範

立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

電動車自燃險釀災！電源線搭鐵短路起火燃燒　3原因不可大意

國際佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

黃偉哲、陳亭妃陪同　台南市議員陳怡珍完成登記

彰化新地標！加碼投資43億　中友百貨樓高25層...預訂2025年營運

台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

台南師生愛讀冊！　愛的書庫借閱箱數全國第一

落實台南能源轉型七股漁電共生開工　黃偉哲期許樹立好典範

立委、議員陪同登記展現最大團結力道　黃偉哲：挺台南繼續拚！

電動車自燃險釀災！電源線搭鐵短路起火燃燒　3原因不可大意

國際佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

全新景觀大道！193線拓寬工程已達74.32%　提前3個月年底完工

沙漠驚見巨型「狐狸臉」！無人機拍下神奇一幕　網讚嘆：神奇之觀

172cm林志穎傷後體重曝光！　步步恢復中樂觀喊話「繼續加油」

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙　1收押7交保

9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

地方熱門新聞

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

即／新竹香山區停電！2000多戶受影響

即／草屯4死血案！槍手李鴻淵遭續押

肌少症增死亡率　慈院推銀髪運動助長者增肌

雪霸免開車！台灣好行觀霧線通車

保育類綠蠵龜受困擱淺海巡救援

2022台南關子嶺溫泉美食節

彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

花蓮全新景觀大道　193線拓寬工程年底完工

溜冰場變水池！　彰化縣府回應了

台東+345　新增1兒少安置機構群聚

台南「心動力健身房」捐贈健身腳踏車

台台歡迎美國亞利桑那州杜希州長

台南後壁嘉南大圳驚見男浮屍！

更多熱門

相關新聞

愛的書庫借閱箱數全國第一

愛的書庫借閱箱數全國第一

台南市推動班級共讀有成！財團法人台灣閱讀文化基金會在全國22個縣市共成立355座「愛的書庫」，其中南市共設置39座，根據今年上半年統計結果，已累計借閱班級書箱數5007箱，為全國最多，其中九份子國中小王惠冠教師單一學年度借閱箱數84箱，更居全市之冠，顯示南市師生不僅愛閱讀，也樂於主動閱讀。

落實台南能源轉型七股漁電共生開工

落實台南能源轉型七股漁電共生開工

立委、議員陪同登記展現最大團結力道

立委、議員陪同登記展現最大團結力道

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

台海緊張情勢升溫！美日韓代表將聚集夏威夷

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應了

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應了

關鍵字：

台灣美國亞利桑那州杜希州長黃偉哲台南果乾

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面