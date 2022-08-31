台灣歡迎美國亞利桑那州杜希州長　黃偉哲派專人致贈台南果乾

▲美國亞利桑那州杜希州長率團訪台，台南市長黃偉哲派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行。（圖／記者林悅翻攝、外交部FB）

記者林悅／台南報導

美國亞利桑那州杜希州長，30日率團訪台，台南因2013年即已與該州締盟，基於這份情誼，市長黃偉哲31日派專人致贈產自台南的芒果、鳳梨與番茄果乾，以台南在地的熱情與農特產，歡迎杜希州長訪團一行，並盼日後有機會在台南接待。

外交部指出，杜希州長訪台期間將晉見總統蔡英文、拜會外交部長吳釗燮、參加由經濟部及中華民國對外貿易發展協會共同主辦的「美國商機日」活動，並將會晤我國半導體相關產業業者。

市長黃偉哲表示，台灣的半導體公司台積電，在2020年決定在亞利桑那州設廠，台南也是台積電設廠的重點城市，亞利桑那州與台南，不約而同地在半導體的世界中，同獲台積電的青睞而選址落腳，可望共同深化雙邊高科技業合作。據悉，台積電在亞利桑那州鳳凰城的新廠，預計2024年投產。黃偉哲市長說，可以預期未來，台灣與亞利桑那州的關係將日益緊密，台南與亞利桑那州的交流，也將因科技人才與技術，而變得更加頻繁。

台南與亞利桑那州於2013年11月締盟，近年來雙方持續在棒球、教育、文化、觀光等領域上進行實質交流。2020年新冠疫情肆虐之際，台南特地寄出防疫物資至亞利桑那州，杜希州長曾致函感謝台南，在最需要的時刻挺身而出的友誼與支持。