落實台南能源轉型七股漁電共生開工　黃偉哲期許樹立好典範

▲「台南七股漁電共生太陽光電廠」，31日舉行開工典禮，市長黃偉哲期許這個案場未來能樹立一個很好的示範場域，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



落實台南能源轉型政策，響應市府「漁業為主、綠電加值」原則，「台南七股漁電共生太陽光電廠」，31日舉行開工典禮，市長黃偉哲期許這個案場未來能樹立一個很好的示範場域，讓養殖業結合綠能業者齊頭並進，不但為漁民帶來穩定收入，帶動地方繁榮及就業。



31日的開工典禮，與會貴賓包括經濟部能源局顏科長、農委會水產試驗所許主任及地方鄉親等，場面相當熱鬧。





市長黃偉哲表示，大家知道地方的發展及國家的能源政策一定要可以結合，七股以農漁業為主，尤其是漁業，很多漁產都要保留，漁民的生活也要照顧，但漁民會擔心未來發展光電對養殖魚會有影響嗎？經過提出的科學數據來看，其實魚電是可以共生，台南用最新的科技讓漁民可以繼續來養殖，國家的能源政策也可以繼續發展。





黃偉哲強調，國家政策再生能源占非常重要的部分，一方面我們的國家要向前，而生態也要照顧，另一方面漁民的生活也要照顧，因此很感謝泓德能源及日運綠能，可以把這些需求整合在一起，希望未來能樹立一個很好的示範場域，為漁民帶來穩定收入，帶動地方繁榮及就業，更為生態永續盡一份心力。





黃偉哲亦指出，台南市配合國家能源轉型計畫，戮力推動再生能源發展，致力打造古都台南轉型為低碳綠能的智慧城市，至今成果豐碩，已獲RE100、綠色和平組織、APEC等國際組織認可，也在今年八月獲得首屆亞太暨台灣永續行動獎銀獎，肯定台南市積極發展能源轉型。





經發局說明，中央主動劃設漁電共生專區，以兼顧養殖、生態、光電的理念，作為充分表現政府以漁業為本，並兼顧綠能發電的良好典範，南市府也秉持「漁業為主、綠電加值」的原則，與中央共同推動漁電共生場域，以嚴謹審慎的態度進行案件審查，並加強完工後的營運查核，依法確實把關，以維持魚塭持續生產，創造養殖及綠能發展雙贏。