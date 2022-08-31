台南師生愛讀冊！　愛的書庫借閱箱數全國第一

▲財團法人台灣閱讀文化基金會在全國22個縣市共成立355座「愛的書庫」，其中南市共設置39座，據今年上半年統計已累計借閱班級書箱數5007箱，為全國最多。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市推動班級共讀有成！財團法人台灣閱讀文化基金會在全國22個縣市共成立355座「愛的書庫」，其中南市共設置39座，根據今年上半年統計結果，已累計借閱班級書箱數5007箱，為全國最多，其中九份子國中小王惠冠教師單一學年度借閱箱數84箱，更居全市之冠，顯示南市師生不僅愛閱讀，也樂於主動閱讀。



市長黃偉哲表示，閱讀是件美好的事情，因此市府致力營造良好的閱讀環境，目標讓閱讀成為一種風氣、一種生活習慣。調查顯示，台南市民愛閱讀，去年平均每人借閱4.08冊，居全國第二。非常高興看到教育現場的老師們積極幫學生找好書、借好書，也帶領學生懂得如何閱讀，相信這些能力將內化為學生一輩子的能力。



教育局長鄭新輝表示，閱讀理解能力是知識學習的基礎，因此南市打造「布可星球」閱讀理解平台，110年即串聯「愛的書庫」，共捐出1,678箱、4萬9,000餘本的星球推薦好書，給全市39處書庫據點，透過免費物流服務讓全市師生都能夠輕鬆借閱書籍，期盼廣泛閱讀，擴展學生視野及迎接未來挑戰。



九份子國中小王惠冠教師表示，已使用愛的書庫系統6年以上，書箱提供班級共讀的機會，全班可以一起討論，分組提問發表，延伸閱讀。為感念愛的書庫嘉惠廣大學子，4年前自己也開始加入每年捐贈書箱的行列，期盼永續傳遞愛與正能量，邀請各校師生一起看書，和書庫做朋友。



學甲國中林慧美教師表示，閱讀是養成學生人格的重要推手，尤其在學習壓力逐年增加的國中生涯，利用「愛的書庫」提供的書箱資源，讓教師有機會藉由共讀的方式，帶領孩子在閱讀的過程探討品德議題，逐步引導學生學會獨立思考，並從中獲得不同的人生體驗。



南區日新國小附幼胡淨雯教師表示，閱讀能力仰賴後天的學習與養成，面對學齡前的幼兒，透過大量閱讀與鼓勵閱讀，能培養出喜愛閱讀、主動閱讀的孩子。在推動閱讀的過程中，會參考布可星球推薦書單，透過「愛的書庫」便利的物流運送，省時省力，享受師生一齊深耕閱讀。



教育局說明，全市37個行政區都有愛的書庫，計有新民國小等39個據點。每個愛的書庫據點至少有一名固定管理者，透過財團法人台灣閱讀文化基金會建置的借閱系統，以書箱形式讓師生借閱，同時配合物流讓借閱者的書箱可異地流通，易借也易還。