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麗娜輪「台南-澎湖航線」31日起復航！　跳島旅遊限時半價優惠

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲表示，往返台南與澎湖間的「麗娜輪」，在市府團隊及台南市議會共同促成之下，自2021年4月正式啟航以來，非常受到旅客歡迎，惟因疫情而停航，31日起重新復航，歡迎善加利用。

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，本次復航在台南市觀旅局、台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處及安平港營運處的積極協調下，開放旅客可以「隨身行李」方式托運250cc以下的機車上船，提供旅客更多元且便利的方式進行跳島旅遊。麗娜輪常規航班是台澎之間海運最佳航線，船舶本身為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，提供人車載運同行的服務，能以時速70公里航行，搭載800名乘客，歡迎大家抓緊暑假的尾巴，來台南來場跳島之旅！

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▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，麗娜輪自2021年4月開啟安平-馬公常規航班，期間雖遇上新冠肺炎疫情影響而被迫停航，然市府團隊與東聯航運仍持續籌備規劃，配合麗娜輪復航提供台南旅宿業住宿費優惠方案，期望吸引更多北中南遊客過夜住宿台南，隔天早上搭船遊澎湖，帶動台南離島旅遊周邊觀光效益。另此次復航開放旅客可以將250cc以下機車托運上船，觀旅局也會就機車跳島旅遊規劃一系列配套宣傳與建議行程，希望配合疫情的退散，加強力道振興國內外跳島觀光。

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次麗娜輪復航將提供旅客更多元的旅遊選擇，白牌機車(50cc~250cc)與綠牌(50cc)以下機車可以「隨身行李」方式托運上船，托運費為來回1500元、單程750元。汽車的部分，由於麗娜輪船型較大，馬公碼頭腹地有限，汽車下船無足夠緩衝迴轉空間，經審慎評估後，汽車自駕遊暫無法成行，由機車先打頭陣。

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次麗娜輪復航維持每週三、五、日往返航班，每週三、五開航時間，安平港上午9點，馬公港下午4點，每週日則調整為安平港下午1點、馬公港下午4點(航班時間以船公司官網公告為準)。搭乘麗娜輪從台南到澎湖最快只要2小時，並分為經濟艙、商務艙及頭等艙，共3種艙等服務，往返票價分別為，一般乘客經濟艙1850元(單程975元)、商務艙2850元、頭等艙3850元。8月31日起購票，再推出同艙等、同票類兩人同行(以此類推)，第二人半價優惠，將開航至10月搶攻中秋節、國慶日假期人潮。

▲被譽為世界最快的海上飛船「麗娜輪」於8月31日復航，台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧歡迎民眾善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局郭貞慧局長表示，下半年台南各地活動依然不間斷，歡迎民眾來台南旅遊，現在來台南住宿就送「2022台南好康券」，活動期間(至9/30)入住台南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！

此外2022台南購物節已開跑，於12月31日前來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將大獎抱回家，獎品規劃市值超過300萬元。台南接下來活動包括米奇與好朋友CHILL遊台南(9/9-10/30)、台南水域遊憩活動(天鵝湖公園10/30-31；虎頭埤風景區11/6-7、11/13-14)、「台南Sing時代之歌」全創作音樂會(10/30)、森山市集(10/28-30)、、台南餐酒嘉年華(10/29-30)、赤崁萬神節(10/29-30)、台南城市音樂節(11/5-6)等活動陸續登場，邀請大家來台南體驗不同特色活動，更多活動詳情請上「台南旅遊網」查詢。麗娜輪航班資訊及配合旅行社名單：https://www.ardtravel.com/index.aspx
台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

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