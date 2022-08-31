看房1hr下斡！他險被A170萬成冤大頭　仲介誆「幫你翻倍賣」慘了

▲男子欲購買店面，看屋僅1小時後就交付10萬斡旋金。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名吳姓男子有意購買出售的店面，負責接洽的仲介表示屋主打算改為出租，要買要快，聲稱該店面平均行情約950萬，吳男迫於時間壓力，看屋不到1個小時後就交付斡旋金10萬，屋主還答應降價以920萬元賣出。沒想到上網查詢發現同社區內、同格局的店面僅要750萬元，拒買後仲介堅持要他先買下，之後再協助他翻倍賣出，但到吳男拒絕。吳男提告後，台南地院認為仲介資料提供不完整、也有哄抬房價嫌疑，判仲介應退還10萬元斡旋金。

吳男主張，今年1月18日在售屋網上，發現一間屋齡18年的店面要出售，請朱姓仲介協助接洽，仲介表示屋主打算轉為出租，要買就得當日看屋，兩人於同日上午11時許約好看屋；見面後仲介表示，目前店面行情約950萬元，先前有買家出價950萬買屋，只是因對方提前撤回斡旋而未成交，現在屋主預定中午與建商公司簽訂每月租金2.5萬元的租金，如果沒人要買就要簽約，仲介還多補一句「店長友人也對該店面有興趣並有意斡旋」要吳男想買就得快，不能再等了。

由於吳男有購屋需求，又急於在仲介所稱的有限時間壓力下，導致自己未能及時查證交易訊息正確性，便在看屋後短短不到1個小時內，答應出價938萬由仲介協助斡旋，並給付斡旋金10萬元。

同日晚間9時許，仲介通知屋主同意以920萬元出售，請吳男隔日下午到店簽約，不過吳男上網查詢實價登錄後，發現同社區內同巷道、同格局店面的價格僅750萬元，且租金行情只要1.2萬餘元，才驚覺仲介提供的恐是不實資訊，隔日上午通知仲介欲取消交易。

不過，仲介卻表示斡旋金已繳交的情況下，不得解除契約，如果吳男違約除了沒收斡旋金訂金外，還要賠償仲介服務費，建議吳男不如先履約，再將房子委由他出售，保證可以賣到1800萬元，強調扣除稅金後絕對不會賠錢，但吳男已經不吃這一套，決定尋求法律途徑解決。

不動產公司反駁，朱姓仲介皆有遵循規定，提供房屋不動產說明書、實價登錄資料的資訊，吳男自己決定938萬元買房，屋主同意降價至920萬元出售，當天晚間便簽好出售意願書，是吳男事後反悔片面毀約，造成公司與屋主權益損失。

法院參照仲介提供之「透明房價資料」中，雖包含同巷的房屋，但也有性質不同、單價較高的預售建案當作參考，可見仲介未盡有公平提供類似不動產交易價格義務，導致吳男誤判房價，也有哄抬價格之疑，判決不動產及仲介須返還吳男10萬斡旋金。