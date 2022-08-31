軒嵐諾「強風場比暴風圈還大」　鄭明典貼1圖：接近台灣

▲軒嵐諾和位於它南方的熱帶低壓有類似藤原效應。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風軒嵐諾來勢洶洶，中央氣象局長鄭明典今天（31日）分享最新衛星雲圖表示，軒嵐諾和熱帶性低氣壓會有類似藤原效應的互繞現象，軒嵐諾會先往台灣方向接近。民間氣象愛好提醒，軒嵐諾的強風場會比暴風圈還要廣大，不能只看暴風圈，輕忽風雨威脅哦！

鄭明典臉書說，軒嵐諾近中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，周二不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，表示颱風環流也同步擴大中！

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▼鄭明典表示，軒嵐諾和熱帶低壓有類似藤原效應。（圖／氣象局）



鄭明典指出，颱風環流擴大就不利旁邊熱帶性低氣壓的發展，不過，兩者位於同一個低壓環流內，所以還是會有類似藤原效應的互繞現象，颱風會先往台灣方向接近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，熱帶低壓「準梅花」逆時針繞著軒嵐諾跑，跑著跑著就被吃掉的機率最大，然後軒嵐諾就變更胖更壯了；軒嵐諾的強風場會比暴風圈還要廣大，不能只看暴風圈，輕忽風雨威脅哦！

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，今晚到周六受到軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部有陣雨，基隆北海岸和北部山區有局部大雨或豪雨，周五、周六北部高溫下降到28-30度；中南部和花東周四仍是午後雷陣雨天氣，周五、周六也轉為整天有局部短暫陣雨，中南部高溫稍降至32-33度；周日颱風慢慢遠離，各地降雨逐漸趨緩。

▼最新軒嵐諾路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼嚴防軒嵐諾風雨。（圖／氣象局）