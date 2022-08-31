軒嵐諾南偏　最新各國模擬路徑「有2條登陸」

記者陳俊宏／台北報導

各國模式最新模擬強颱軒嵐諾路徑出爐！民間氣象愛好指出，各國電腦最新的預測路徑，目前登陸、不登陸的戰況是2比4。天氣風險公司總經理彭啟明表示，軒嵐諾將往南偏，中心距離台灣最近約400、500公里，預期可能有發布東部海面海上警報機會。

彭啟明在臉書表示，今天晚間開始到周六、周日，北部、東北部迎風面容易受到颱風外圍環流影響，會開始有些雨勢出現；周四至周日，山區活動及北部、東半部海面活動都必須有備案準備，留意安全，希望預測如預估路徑走，不要偏差太大，不然強颱的壓力非常大。

▼最新軒嵐諾路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼強颱軒嵐諾來勢洶洶。 （圖／翻攝RAMMB）

「觀氣象看天氣」臉書說，各國電腦最新的預測路徑，目前登陸、不登陸的戰況是2比4。而其中兩條登陸路線是英國（UKMO-UM）模式和美國（FNMOC-NAVGEM）模式，但主流的歐洲（ECMWF-IFS）模式和美國（NCEP-GFS）模式則都預估北轉不登陸。

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》指出，軒嵐諾今開始慢慢往西南、甚至有點南南西方向，走到琉球南方海面，周四至周六在琉球南方海面緩慢移動，周五、周六最靠近台灣；若以目前路徑不會發海上警報，但因滿接近海上警戒區，未來路徑若稍微往西偏，有機會碰到警戒區，警報機率還是有，還要再觀察。

張承傳表示，今晚到周六受到軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部有陣雨，基隆北海岸和北部山區有局部大雨或豪雨，周五、周六北部高溫下降到28-30度；中南部和花東周四仍是午後雷陣雨天氣，周五、周六也轉為整天有局部短暫陣雨，中南部高溫稍降至32-33度；周日颱風慢慢遠離，各地降雨逐漸趨緩。

▼嚴防軒嵐諾風雨。（圖／氣象局）

▲最新各國模式模擬軒嵐諾和熱帶低壓路徑。（圖／翻攝typhoon2000）