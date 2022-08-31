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軒嵐諾升級「猛烈颱風」！沖繩外島暴風創8月紀錄　強風狂襲畫面曝

▲▼ 日本沖繩南大東島軒嵐諾災情。（圖／翻攝自推特）

▲ 南大東島居民上午拍下狂風吹襲樹木的畫面。（圖／日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第11號颱風軒嵐諾來勢洶洶，威力達日本定義的「猛烈颱風」，31日上午接近沖繩縣外島大東島地區並帶來狂風，測得最大瞬間風速達到每秒48.4公尺，刷新當地8月最高紀錄，更導致部分地區停電，且預計還會加強，足以掀翻房屋，當局已經發布避難指示。

根據日本觀測，軒嵐諾截至上午近9時半位於日本南大東島西方約130公里處海面上，以時速25公里速度向西南西方行進，中心氣壓920百帕，近中心最大風速為每秒55公尺。

▲ 南大東島清晨強風暴雨。

▲ 北大東島許多道路無法通行。

綜合NHK、朝日新聞等，軒嵐諾30日晚間增強為日本定義的猛烈颱風，大東島31日清晨進入暴風圈，捲起猛烈大風，北大東機場測得每秒48.4公尺的最大瞬間風速，創下當地8月觀測史上最高，南大東島則受雨雲影響出現強降雨。

根據沖繩電力公司，沖繩、大東島部分地區發生停電災情，但受颱風影響搶修不力，目前尚未完全恢復供電，正調查詳細停電原因，並呼籲市民若發現電線桿斷裂或倒塌，千萬不要靠近。

▲▼ 軒嵐諾。（圖／日本氣象廳）

▲ 日本氣象廳當地上午10時發布的最新預測圖。（圖／日本氣象廳）

日本氣象廳預測，大東島中午以前可能出現導致住宅倒塌的創紀錄暴風，預估最大瞬間風速將達到每秒75公尺。2015年天鵝颱風直撲石垣島時，當地測得最大瞬間風速為每秒71公尺，當時導致車輛被吹翻堵住道路，紅綠燈柱甚至斷成兩截。大東島全域已經發布避難指示，當局呼籲人們待在堅固的建築內，並避免外出。

沖繩地區和鹿兒島奄美地區海浪預估將達到10公尺及6公尺，大東島地區截至4日凌晨的24小時內降雨量將達到180毫米。而軒嵐諾預計將持續增強，31日下午中心氣壓將來到915百帕，9月2至3日間可能在沖繩南部海域靜止，官員警告恐怕出現強風、巨浪及土石流，低窪地區可能導致洪水或河水暴漲。

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