軒嵐諾強風場更大！專家曝1前提「週五恐發海警」　今晚起迎雨彈

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，今晚開始外圍環流影響天氣，北部、東半部雨勢越趨明顯。今日熱帶性低氣壓TD14有機會增強為颱風「梅花」，兩系統可能合併，軒嵐諾的強風場會更擴大，若週五晚上到週六期間，軒嵐諾北轉角度較小，就可能於週五發布海上颱風警報。

中央氣象局表示，今日熱帶性低氣壓TD14有機會增強為颱風「梅花」。氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，準梅花將逆時針繞著軒嵐諾跑，準梅花被軒嵐諾併吞的機率最大，軒嵐諾將「更胖更壯」，強風場會比暴風圈更廣大，因此不可輕忽風雨威脅。

氣象專家彭啟明指出，週四到週日各地山區、北部及東半部海面將受颱風影響，北部、東半部等迎風面要留意雨勢及較大風勢，「希望預測如預估路經走，不要偏差太大，不然強颱的壓力非常大」。

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▲強颱軒嵐諾的環流將於今晚開始影響天氣。（圖／氣象局）

氣象專家吳聖宇在氣象粉專天氣風險貼文中指出，今日下半天開始，軒嵐諾將以「下墜球」的路徑角度趨向台灣東方海面，明日到週五會往琉球海面前進，「預報路徑看起來可能下墜長達400-500公里的距離，這樣的路徑可說是十分少見」。

吳聖宇指出，週五到週六期間，軒嵐諾重新北上時的角度很重要，若角度小一點，暴風圈就可能掠過台灣東部、東北部、北部近海，因此就會在週五發布海上颱風警報，週六到週日清晨是軒嵐諾離台灣最接近的時間，直到週日下半天軒嵐諾才會北上遠離。

無論軒嵐諾路徑為何，今晚開始北台灣就會有雨，週四到週日北部、東北部降雨機率高，且有局部較大雨勢，山區有較多累積雨量，週五、六降雨範圍會擴展到中部地區，若颱風更靠近，連南部都會受影響。

▲軒嵐諾、熱帶低壓將互相影響。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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