網軍「竟是大眼正妹」　本尊揭震驚內幕！他驚：選舉削海了吧

▲正妹大方公開「網軍操作內幕」。（圖／翻攝小姐不熙娣臉書粉專）



網搜小組／劉維榛報導

網軍、酸民真的現身了！一名大眼正妹上節目透露，不少網軍是工讀兼職，是為了賺錢而當酸民，而九合一大選倒數3個月，她坦言，政治人物買網軍，目前操作戰略是「防守為目的」，畢竟現在「你在買網軍，他也買網軍。」

小S主持的節目《小姐不熙娣》，日前聊到你沒聽過的奇怪職業的話題時，邀請一位大眼正妹，她賣關子自我介紹「千千萬萬個我」後，現場有來賓秒猜到是「網軍」。

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小S則好奇詢問，「比如說有人聘妳，專門寫小S的壞話、重傷他們全家人，這個案子妳接不接？」大眼正妹尷尬直呼，「還是得接...」讓小S吃驚回應「真的假的？」不過，大眼正妹也強調，如果涉及到法律問題就不行。

至於當網軍的酬勞有多少？大眼正妹坦言，「通常越大咖，金額就會給越多」而她也透露，目前在政治這一塊，確實寫了不少「壞話」，且不分哪一黨派都會聘請網軍，讓小S直呼，「罵人也要很有創意耶。」

大眼正妹揭密，「我們是算很多部門的，底下會有很多網軍工讀...一群是寫手，一群是給帳號」，而大家動員出征時，都會避免重複留言，團結程度讓在場來賓們都大開眼界。

不過，網軍都是兼職的工讀居多。小S便好奇追問，「網軍的個人品格有沒有可能是很好的？」大眼正妹回應「也有」，部分工讀就是為了賺錢才當網路酸民。

大眼正妹提到，就曾把一個案子給推掉，一位太太要求言論攻擊作家前夫，原因是前夫準備再婚，太太相當不滿，便花錢要在各大論壇、發新聞去攻擊。但考慮到涉及人身攻擊，就連前夫的新任妻子也要罵，因此公司選擇擋掉不接。

▲因為選舉，網軍收入也相當可觀。（圖／翻攝小姐不熙娣臉書粉專）



而11月就是九合一選舉，藝人趙正平跳出詢問「你們應該削海了吧？」大眼正妹不諱言表示「對」，但因為網軍容易被抓包，所以目前比較走向「防守為目的」，就是不會主動攻擊別人，畢竟現在「你在買網軍，他也買網軍。」

網友則熱議，「蠻勇敢的，謝謝讓大家知道有網軍，網路上的事根本不能全信」、「有時候筆比刀還可怕」、「一切都是為了錢」、「網軍竟然會上節目」、「還有很多工作可做，選擇而已」、「所以網路上的那些偏激的言論，還是遠離，不要太在意，看到馬上離開」。