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精確民調公司宣稱民調原始資料已銷毀、沒有留存任何檔案　國樑團隊表示不可置信

▲▼謝國樑,精確民調公司,民事訴訟,民調,2022九合一大選,基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑辦公室發言人余治明針對精確公司疑似做出不實民調一事回應表示，團隊已尋求法律途徑提起民事訴訟。

圖、文／謝國樑辦公室提供

今年二月，精確民調發佈「未來民調」，調查時間是在2/16～2/17晚間，但卻在2/17下午2：31就搶先發佈結果，造成發佈時間提早於民調時間的烏龍，隨後馬上變更調查時間，欲蓋彌彰。

今日（8/30），國樑辦公室發言人余治明表示，「精確公司疑似做出不實民調，再由媒體協同發佈一事，我們已尋求法律途徑提起民事訴訟，希望釐清是否真的有做這份民調。」在審理過程中，法院要求精確公司提供民調的原始資料，以及詢問民調的調查過程與方法等等，精確民調都不提出，且表示都「已銷毀」、「沒有留存任何檔案」，法院對此仍繼續調查當中。

發言人余治明指出三點回應，第一、如果是真的有做民調，為什麼要銷毀原始數據、連法院要求都不提出來？為何不敢攤在陽光下供大眾檢視？如此遮遮掩掩，若不是心虛是什麼？

第二、繼未來民調後，匯流新聞網及精確民調又於7/27～28日晚間，發佈新一份民調，稱謝國樑與蔡適應僅相差0.8%，蔡適應領先。同時間TVBS也於7/25～29日進行民調，謝國樑領先蔡適應8%。兩份相同的調查區間，落差竟高出誤差範圍之外。同時，在民調期間辦公室也接獲支持民眾反映，有接到「偏頗民調訪問」，並「願意具名」向大眾公開民調內容。向國樑辦公室反映民調狀況之民眾表示，當其表態支持謝國樑後，民調公司的訪問內容越來越刁鑽，也與公開的「訪綱內容」有所出入，此種操作令人感到不可思議。

▲▼謝國樑,精確民調公司,民事訴訟,民調,2022九合一大選,基隆。（圖／謝國樑辦公室提供）

第三、基於上述兩點，發言人余治明表示團隊認為精確民調，絕對不會是公正的民調公司；同時，團隊也不接受匯流新聞網發佈與正國會候選人有關的相關民調！「我們願意相信各家民調的檢驗，如中時、聯合、自由、世新、美麗島電子報、TVBS等，但絕不相信『精確市場研究調查公司』與『匯流新聞』所共同出品的民調。」

最後余治明更指出，「對於匯流之精確民調刻意為正國會護航的特殊操作，我們也可預見，在不久的將來，新北市也有可能出現『驚悚的民調數字』，例如新北出現黃金交叉、林佳龍與侯友宜民調打平……等荒謬錯誤的選情資訊，期望民眾不要被混淆視聽，同時，敬告精確民調公司，團隊將會繼續追求事實真相，直到事情水落石出！」

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