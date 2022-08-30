「學閥接案不品管是陋習」　蘇煥智痛批張善政：非領導嚴謹之人

▲台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆曾向農委申請5736萬元研究經費，但報告卻涉及抄襲。台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智30日表示，雖然報告涉及抄襲，但此瑕疵與林智堅是否相同卻不一定，因為林論文涉及個人碩士學位，而張只是養了很多研究助理，只能說張並非領導嚴謹的人，若當選桃園市長，在領導能力上好不好，大概從此可以看出端倪。

蘇煥智30日接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，《農業電子化發展策略分析與規劃》計畫找張善政來談就有問題，就張善政土木系來說，在農業專業上根本沒有公信力，若沒有農業專業背景來做計畫，是否能實際進入可操作狀態有待質疑，「但可肯定的是錢一定浪費掉。」

針對報告抄襲一事，蘇煥智指出，政府有許多研究報告皆為掛名，實質上則交由助理與幕僚處理，「坦白講這些都是學術界應該要好好檢討的陋習」，學閥接案而不品管已是學術界通病，當然有道德瑕疵，但此瑕疵與林智堅是否相同卻不一定，因為林論文涉及個人碩士學位，而張只是養了很多研究助理，只能說張並非領導嚴謹的人，若當選桃園市長，在領導能力上好不好，大概從此可以看出端倪。