鄭寶清痛罵鄭文燦說謊　親曝婉拒蔡英文見面過程

▲前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，對戰獲得民進黨正式提名的立委鄭運鵬，恐被黨紀處分，桃園市長鄭文燦29日接受電視政論節目「鄭知道了」訪問透露，鄭運鵬在對比式民調領先鄭寶清約10％，且自己和總統府前秘書長蘇嘉全都有與鄭寶清溝通。不過，鄭寶清30日透過臉書痛批說謊，並還原婉拒總統蔡英文見面的過程，「剪剪貼貼捏造故事汙衊他人人格比抄襲還糟糕」。

鄭寶清今天透過臉書回嗆鄭文燦說，有關民進黨桃園巿長提名民調部分，完全不是事實，鄭文燦説謊，他與鄭文燦於8月21日見面，鄭文燦表示要跟蔡英文及黨秘書長林錫耀反應後，再用民調來決定人選，但方式根本不是自己主張的公開、公正、公平，所以，8月23日鄭文燦表示，想和民進黨前主席許信良3人會面，自己沒同意。

鄭寶清提出，蘇嘉全也在8月22日，傳達蔡英文同意，願意特別做一個鄭寶清、鄭運鵬的民調，嬴者出線，可以換掉鄭運鵬，但是因沒有公開、公正、公平的民調依據，他婉拒見面，後來蘇嘉全8月23日再度傳達，蔡英文希望8月24日能夠見面，但他覺得，沒有公開公正，只是繼續用沒收民主、密室協商來決定人選，違背自己一路以來的信仰與堅持，所以只好婉拒。

鄭寶清質疑，如果原先的提名過程公開公正，那為何總統與鄭文燦市長還要再補做民調？如果民調不能夠公開、公平、公正，那誰能相信？有何公信力？還說補做民調，嬴者出線，可以換掉鄭運鵬，那不是擺明又再一次的說謊？他酸說，「做人不用這樣，剪剪貼貼捏造故事汙衊他人人格比抄襲還糟糕，不可從鄭文燦變成朕說了算」。