研究計畫涉抄襲？賴香伶籲張善政說明　張辦：選舉抹黑

▲研究計畫涉抄襲？賴香伶籲張善政說明。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶對於有週刊爆料，國民黨桃園市長參選人張善政在擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達5700萬元，以及該研究案2008年的結案報告，涉嫌抄襲一事，要求張善政團隊儘速回應。

賴香伶說，張善政先生說過，「政治人物的誠信」很重要，也希望張院長對誠信不要雙標，這件事農委會也講了，整個研究計畫內容還在網路上大家也可以去看，讓她驚訝的是一個研究計畫方案，3年加起來五千多萬，農委會在編列預算時有一個年度是兩千多萬，這研究計畫金額真的非常高，張院長必須要正視，而且要很嚴肅對待跟大家把事情說清楚講明白。

另外，這個研究計畫在內容上，資料蒐集好像也有簡體字轉繁體字，就一個很單純處理，這樣的品質跟水準農委會當時是怎麼樣通過的，農委會整體上對期中、期末報告的程序，這些評委是不是也應該出來說清楚講明白，我們不希望桃園的選舉過程「一再淪入這種抄襲的、挺抄襲的、甚至是每個人都有這樣的問題一再爆發」，對市民來講我們到底要選一個什麼市長？桃園市民不應該被大家用這方式「失去光榮感跟對政治人物誠信的信任感。」

張善政競選辦公室發言人何元楷指出，此研究計劃報告完全無法比擬大學學術學位論文。此案是農委會委託民間私人企業之計畫案，其精神在於透過民間私人企業之團隊，協助蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，橋接給國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境的技術或可能性導入。因此，翻譯摘取國外各類文獻精華是必要的，並無不妥，不能因此將資料整理、引用，就指控為抄襲，這與學術倫理及撰寫論文之規範不同。

何元楷表示，因張善政要參選桃園市長，讓有心人士攻擊、抹黑，進而影響宏碁，甚至未來Google這些世界級頂尖的公司，只因為張善政曾在這些公司服務，對此，張善政辦公室感到十分遺憾，更扼殺了眾多台灣本土產業所做的努力。