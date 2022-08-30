張善政專案報告爆抄襲爭議　鄭文燦：不只抄襲還涉及A國庫

▲桃園市長鄭文燦今（30）日受訪時，針對張善政專案報告涉及抄襲爭議時表示，這不只是抄襲問題，還涉及A國庫的錢，這是非常嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政，任職宏碁副總時向農委會申請5700萬元專案報告，被媒體踢爆有抄襲之嫌。對此，桃園市長鄭文燦今（30）日受訪時表示，這不只是抄襲問題，還涉及A國庫的錢，不只是誠信問題，這是非常嚴重。

市長鄭文燦今天上午出席「2022大溪嚴選X樂活好店頒獎典禮」，會後受訪時指出，根據某週刊報導，張善政候選人在過去曾經承攬許多農委會標案，這些標案的委託研究，竟然是抄襲各個論文，包括農委會自行出版的論文，再交由農委會申請經費。

▲桃園市長鄭文燦指出，針對張善政專案報告涉及抄襲爭議，覺得這是非常嚴重，希望能清楚攤在陽光下，讓當事人來說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這個行為不僅僅是抄襲，更涉及不當得利，這個部分必須攤在陽光下，接受誠信的檢驗，也必須接受法律的檢視，這不只是誠信問題，還涉及A國庫的錢，他覺得這是非常嚴重，希望能夠把問題清楚攤在陽光下，用同一個標準來檢視此事，讓當事人來說明。

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