柯志恩9／1大陣仗登記參選+車隊掃街　陳其邁明委託「他」代登記

▲高雄市長PK！陳其邁明找人代登記，柯志恩9/1大陣仗登記+車隊掃街。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

記者賴文萱／高雄報導

2022九合一大選29日起開放參選人登記，國民黨高雄市長候選人柯志恩規劃在9月1日前往登記，隨後將進行車隊掃街，一路從鳳山回到高雄市黨部。相較於柯志恩的大陣仗登記，現任高雄市長陳其邁強調市政優先，預計明天將委請一位「亦師亦友」大家都認識的人，代為登記。

柯志恩指出，在全代會正式被國民黨提名為高雄市長參選人後，她規劃在9月1日早上10點半，和議員與參選人們到高雄市選委會進行登記。

▲▼柯志恩9／1登記參選！再辦大陣仗車隊掃街，（圖／記者賴文萱翻攝）

登記完後，柯志恩將進行車隊掃街活動，從選委會出發，一路行經鳳山光復路、經武路、光遠路、自由路、中正路、中華路、建國路，最後抵達終點高雄市黨部。柯志恩說，歡迎各位柯志恩的家人夥伴們一起共襄盛舉，只要您願挺身站起，她就力拚到底！

▲陳其邁會委請一位亦師亦友、大家都認識的人，代為登記。（圖／記者賴文萱翻攝）

而陳其邁今也被問及何時登記市長參選，他表示，明天會委請一位亦師亦友、大家都認識的人，代為登記，他還是以市政優先，因為推動市政為最重要的一個目標，不希望選舉的事務耽誤太多大家的時間。

▲41歲鄭宇翔搶頭香，成為第一位完成登記的市長參選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一方面，在昨天開放登記首日，高雄出現一名政治素人、41歲鄭宇翔隻身到高雄市選委會，繳交150萬元保證金並完成財產申報，成為第一位完成登記的市長候選人。

「想要解決問題。」鄭宇翔表示，他決定參選市長的初衷，是為了解決高雄的問題、解決民進黨政府無法解決的問題。鄭進一步說明，他非對執政政府不滿，只是想要針對問題、解決問題，解決目前地方政府、中央政府無法解決的問題。