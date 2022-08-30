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鍾東錦領表巧遇柯爸、柯媽　現場提議「藍白」合作

▲▼苗栗縣長候選人鍾東錦領表巧遇柯爸、柯媽。（圖／民眾提供。）

▲苗栗縣長候選人鍾東錦領表巧遇柯爸、柯媽。（圖／民眾提供）

記者詹宜庭／台北報導

苗栗縣長參選人鍾東錦30日前往文化觀光局中正堂領表時，巧遇台北市長柯文哲父母陪同民眾黨縣議員參選人前往登記，由於柯文哲和鍾東錦2人都被網友譽為「有夠誠實」的政治人物，加上民眾黨沒推縣長參選人，鍾東錦當場拋出「藍白」合作，認為國民黨和民眾黨應組成在野大聯盟，共同監督民進黨。

鍾東錦表示，2020年民進黨在立法院113席立委拿下61席，國民黨僅獲38席，民眾黨不分區立委拿下5席，在國會中，國民黨和民眾黨分別是第2與第3大黨，但仍無法阻止民進黨單獨過半、一黨獨大的情勢，導致台海危機日益嚴重、中小企業苦不堪言、防疫政策荒腔走板，連一個疫苗的價格都要封存30年。他認為，如果藍白合作早日進行，就也不用再這個也封存、那個也封存，相信台灣的國際局勢一定會更加穩定，人民的生活也會更好。

鍾東錦強調，國民黨內高層為了合理化黑箱政治、密室協商後的苗栗縣長提名人，以莫須有的罪名不斷抹黑、醜化他，但他仍無所畏懼。

鍾東錦說，自己將做回一個藍營小兵、小卒，即使在最邊陲的角落、最黑暗的地方，也會發揮自己的力量、散發微弱的光芒，「就像今天巧遇柯爸、柯媽以及民眾黨多位重要人士，雖然只有短短幾十分鐘，但他也希望以最真誠、務實的態度，提出推動藍白合作，希望為國民黨與苗栗鄉親爭取應有的權益，避免讓台灣走向綠色威權的政治體制。」

對此，民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥表示，民眾黨才剛成立3年，苗栗縣黨部成立則是不到1年，可說剛起步的幼幼班，目前以向下扎根為目標，因此推出4個議員、7個代表候選人，雖然有人勸進他參選苗栗縣長，但為了對自己的病患負責，將不會參與選戰、也不會推出縣長參選人。

馮啟彥坦言，鍾東錦擔任議長期間，行政效率與政績，大家可以去評斷；在所有參選中，鍾東錦也將會是民眾黨可以支持的參選人之一。

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