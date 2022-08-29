　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄰居買2車位停腳踏車　他喊好羨慕！1.4萬人2原因讚爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名家住大樓的網友在臉書PO文聲稱，鄰居買了2個車位，多年來都是1個停車、1個停腳踏車，讓他覺得超級羨慕，「只能說有錢真好。」文章公開之後引來1.4萬名網友按讚並留言熱議，大多數人都覺得這樣的鄰居很好，「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」，管委會也很不錯，沒有硬性規定車位只能停汽車。

鄰居買2車位停腳踏車　他喊好羨慕！1.4萬人2原因讚爆（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO發現鄰居的2個車位中，有1個是專門用來停腳踏車的。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，鄰居多年來2個車位的其中1個都只拿來停腳踏車，「只能說有錢真好，肥宅我除了羨慕還是羨慕。」而在附上的照片中，只見2個緊鄰的車位，左邊停著1輛黑色汽車，右邊則停著2輛腳踏車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後被轉分享至「爆料公社」臉書粉絲專頁，吸引超過1.4萬名網友按讚，大多數人都覺得原PO遇到好鄰居，原因有2個，首先是方便其他住戶上下車，「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」、「我也是要感謝我隔壁鄰居！因為這個關係，我家和他們相處得非常好」、「開車門才不會用到鄰居的車」。

第2個原因是管委會很好，沒有硬性規定車位只能停汽車，網友說，有些管委會不准住戶將重機、機車或腳踏車停在車位內，如果停了還會罰錢，所以容易導致住戶把重機、機車或腳踏車「亂停」，或是其他住戶跑來使用空著的車位，「空在那就會有一堆白目亂停，趕他還會說『反正你也沒在停』」，反而造成更多不便。

不過，也有一部分網友覺得原PO多管閒事，「人家的地方管他放什麼」、「人家的車位愛怎麼運用是他家的事」。但很快就有其他人緩頰道，不管原PO是不是當地住戶，他在文中只說羨慕，並未罵人或酸言酸語，大家不用這麼生氣，「現在是羨慕一下也不行了嗎？」

ET快訊
余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶出來
「人間香奈兒」Jennie❤V親密合照外洩！　穿情侶衣貼緊緊
快訊／柬埔寨3台男慘死身分曝！　最年輕僅25歲
快訊／北捷驚見松鼠！　鑽進女乘客長褲狂咬
余天緊牽外孫女樂樂小手　淚送別余苑綺「已經無病無痛」
快訊／辱警數學哥慘了！　師大要辦「送學懲會」
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」　家屬：只說去工
快訊／台股暴跌！　重挫近400點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疫情回溫！單日破3萬例？指揮中心14時說明

短髮妹「挖木瓜照」瘋傳　又神出超晃切西瓜片！2顆球引暴動

鄰居買2車位停腳踏車　他喊好羨慕！1.4萬人2原因讚爆

「BA.5再感染」死亡風險激增！重症醫：半年內多114%　5族群最危險

軒嵐諾飆速甩雨時間曝　「若更靠近天氣更惡劣」

軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

妻子養狗入魔！他月給11萬「全家擠一間房」　崩潰喊：狗越吃越好

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

快訊／疫情回溫！單日破3萬例？指揮中心14時說明

短髮妹「挖木瓜照」瘋傳　又神出超晃切西瓜片！2顆球引暴動

鄰居買2車位停腳踏車　他喊好羨慕！1.4萬人2原因讚爆

「BA.5再感染」死亡風險激增！重症醫：半年內多114%　5族群最危險

軒嵐諾飆速甩雨時間曝　「若更靠近天氣更惡劣」

軒嵐諾大迴轉！1圖看最新各國模擬路徑　變天降溫時間曝

明天開學！防疫新制一次看　體育課要戴口罩「2週後不再全班停課」

「軒嵐諾」恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

妻子養狗入魔！他月給11萬「全家擠一間房」　崩潰喊：狗越吃越好

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

TOYOTA「全新bZ3電動房車」實照現身！將作為Corolla市場接班人

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶出來

快訊／疫情回溫！單日破3萬例？指揮中心14時說明

金探子變身蛋糕！台北君悅X哈利波特聯名商品開賣　還有外帶主題餐盒

7女遭惡仲介騙去杜拜！　交不出1000萬贖金就「賣去伊拉克」

嘉義縣警局少年及婦幼安全微電影比賽　學習自我保護及預防危害

地方無名美食曝光！台南60元土魠魚羹外酥內嫩　15元肉燥飯也好吃

新冠疫情危機未減　心血管病友如何自保

不滿老婆要離婚！家暴男苗栗追到台中　當街毆妻甩棍砸車

農地驚見「一雙腳」倒插土中　路人合力拔...老翁「笑著出土」

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

老婆月花9千吃外送　夫付錢付到怕

明天開學！防疫新制一次看　2週後不再全班停課

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

軒嵐諾大迴轉　1圖看最新各國模擬路徑

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋拍超清楚

軒嵐諾飆速甩雨時間曝　「若更靠近天氣更惡劣」

超商最被低估的鮮食！老饕狂推1不敗經典

妻子養狗入魔！他月給11萬…狗越吃越好

妻子新衣背後有口袋！網見細節：好貼心

小孩拿繩抽縣定古蹟　店家喝止遭家長開攻

勇者挑戰台中「東泉拿鐵」！驚奇心得曝光

更多熱門

相關新聞

熱氣球嘉年華爆插隊！警吼1句現場歡呼

熱氣球嘉年華爆插隊！警吼1句現場歡呼

「2022台中熱氣球嘉年華」（又稱石岡熱氣球嘉年華）吸引不少人入場觀看，然而起了個大早排隊，卻遇到別人插隊！就有一名網友發文表示，有民眾只是暫離上廁所，豈料就被他人插隊，最後由警察出面處理，現場霸氣吼1句話，才讓現場傳出歡呼和鼓掌聲。

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

路邊告示「暫停樂器吹奏」　網曝原因

路邊告示「暫停樂器吹奏」　網曝原因

幼稚園童寫信全是注音　網讚郵差好強

幼稚園童寫信全是注音　網讚郵差好強

他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

瑜珈褲妹火車上脫了！被起底是「知名網紅」

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面