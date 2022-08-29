鄰居買2車位停腳踏車　他喊好羨慕！1.4萬人2原因讚爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名家住大樓的網友在臉書PO文聲稱，鄰居買了2個車位，多年來都是1個停車、1個停腳踏車，讓他覺得超級羨慕，「只能說有錢真好。」文章公開之後引來1.4萬名網友按讚並留言熱議，大多數人都覺得這樣的鄰居很好，「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」，管委會也很不錯，沒有硬性規定車位只能停汽車。

▲原PO發現鄰居的2個車位中，有1個是專門用來停腳踏車的。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，鄰居多年來2個車位的其中1個都只拿來停腳踏車，「只能說有錢真好，肥宅我除了羨慕還是羨慕。」而在附上的照片中，只見2個緊鄰的車位，左邊停著1輛黑色汽車，右邊則停著2輛腳踏車。

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文章公開之後被轉分享至「爆料公社」臉書粉絲專頁，吸引超過1.4萬名網友按讚，大多數人都覺得原PO遇到好鄰居，原因有2個，首先是方便其他住戶上下車，「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」、「我也是要感謝我隔壁鄰居！因為這個關係，我家和他們相處得非常好」、「開車門才不會用到鄰居的車」。

第2個原因是管委會很好，沒有硬性規定車位只能停汽車，網友說，有些管委會不准住戶將重機、機車或腳踏車停在車位內，如果停了還會罰錢，所以容易導致住戶把重機、機車或腳踏車「亂停」，或是其他住戶跑來使用空著的車位，「空在那就會有一堆白目亂停，趕他還會說『反正你也沒在停』」，反而造成更多不便。

不過，也有一部分網友覺得原PO多管閒事，「人家的地方管他放什麼」、「人家的車位愛怎麼運用是他家的事」。但很快就有其他人緩頰道，不管原PO是不是當地住戶，他在文中只說羨慕，並未罵人或酸言酸語，大家不用這麼生氣，「現在是羨慕一下也不行了嗎？」