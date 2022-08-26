她驚見路邊告示「進入本區暫停樂器吹奏」　網解答1區域很多

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友25日在臉書PO出一張照片並提問，在路邊看到桃園市大園區公所製作的告示牌，上面寫著「進入本區內請暫停各項樂器吹奏」，讓她很好奇究竟為什麼進入該區域就不能吹奏樂器。很快就有網友解答，因為那附近有大園生命紀念館、公墓等設施，擔心傳統喪禮樂隊會干擾附近住宅區、學校，才會特意設置告示牌。

▲原PO發現路邊的告示牌寫著「進入本區內請暫停各項樂器吹奏」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見在桃園市大園區平安路與中華路路口，有一塊綠底白字的告示牌，上面卻不是寫著常見的注意行人、注意限速或禁鳴喇叭等等，而是「進入本區內請暫停各項樂器吹奏」，讓她感到很疑惑，「一直很納悶，請問有人知道為什麼進到這裡不能吹樂器嗎？」

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文章公開之後，網友們紛紛留言回覆，「很多火葬場附近若有社區，都會有類似的牌子」、「殯葬專區吧，其實很多地方都有這牌子」、「都到目的地了，幹嘛還吹奏」、「怕送葬隊伍的聲音會擾鄰」。

還有網友貼出國家文化記憶庫網站的介紹文，文中提到，由於該地區有大園生命紀念館、公墓等設施，傳統喪禮樂隊除了會沿途吹奏樂器，有時還會用上麥克風、擴音器，但附近緊鄰住宅區，還有學校，擔心會干擾到居民生活和學生上課，大園區公所才會特別設置暫停吹奏樂器的告示牌。

▼告示牌附近有公墓等設施，還有學校、公園。紅色標示點為原PO拍攝照片的路口。（圖／翻攝自Google地圖）